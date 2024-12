Manténgase sobrio y disfrute de unas felices fiestas con estos consejos de expertos

El año pasado, cuando Lauren Haydel comenzó su primera temporada navideña sin alcohol, se preguntó lo difícil que sería evitar el alcohol en las fiestas familiares y las celebraciones con amigos. Es propietaria de una boutique, Fleurty Girl, en el Barrio Francés de Nueva Orleans, un barrio sinónimo de bebida.

Pero pocas personas cuestionaron su decisión. “En lugar de preguntarme por qué”, dice Haydel, “me preguntan: ‘¿Te sientes mejor?’”.

Muchos amigos le dijeron que ellos también están considerando evitar el alcohol.

La sobriedad está de moda, dice Jessica Jeboult, fundadora del sitio web y comunidad en línea A Sober Girl's Guide.

“Este es el momento ideal para redescubrir o cambiar tu relación con el alcohol”, afirma. Con tantos productos sin alcohol disponibles y una creciente conciencia sobre los beneficios de mantenerse sobrio, “hay un apoyo máximo”.

Si está planeando mantenerse sobrio durante esta temporada navideña, aquí le ofrecemos consejos de entrenadores sobrios, gerentes de bares sobrios y personas felizmente sobrias:

“Tener algo en la mano aumenta tu nivel de comodidad, porque sientes que estás socializando con esa cosa en la mano, en lugar de estar parado allí con las manos a los costados”, dice Abby Ehmann, propietaria de Hekate Cafe y Elixir Lounge, un bar sobrio en el Lower East Side de la ciudad de Nueva York.

Puede resultar útil elegir las opciones sin alcohol con antelación. Si prefiere algo que le recuerde al alcohol, pruebe algunos de los numerosos vinos y cervezas sin alcohol que hay en el mercado (no todos son igual de sabrosos) y consulte cuáles están en el menú del bar o restaurante que vaya a visitar.

Si vas a organizar una fiesta o asistir a una en la casa de alguien, también puedes preparar tus propias recetas de cócteles sin alcohol con antelación.

“Trate estas bebidas como si fueran realmente especiales”, dice la chef Suzanne Podhaizer, de Vermont, quien prepara una variedad de cócteles sin alcohol cuando recibe invitados.

No olvides la decoración, dice: “Considera poner un borde de azúcar en tus vasos o usar polvo brillante en la parte superior. Cuanto más alegres sean las bebidas sin alcohol, mejor se sentirán las personas”.

Los cócteles sin alcohol también son un excelente obsequio para las anfitrionas. Prepare una tanda de su receta favorita, viértala en un frasco de vidrio grande y átelo con una cinta para llevarlo consigo.

Haz planes sociales que no se centren en la bebida.

Este año, planifique reunirse en algún lugar que no sea un bar. Es la temporada perfecta “para tomar unos deliciosos chocolates calientes, tomarlos al aire libre y patinar sobre hielo”, dice Kate Baily, coach de salud femenina en el Reino Unido y presentadora del podcast Love Sober .

Si te invitan a un evento en el que solo se trata de beber, date permiso de no asistir, dice Adam Cannon, un agente inmobiliario de Pittsburgh que ha estado sobrio durante 18 años.

En su sector, “en esta época del año, hay un evento de networking diferente cada noche de la semana”, dice Cannon. Él prefiere no ir si “aparentemente, se trata de hacer networking, pero es en un bar. La gente se emborracha”.

Conozca su ventana social sobria

Aunque tengas la costumbre de quedarte fuera hasta tarde, "no tienes por qué hacer lo que siempre has hecho en esta fiesta de Navidad en particular", dice Haydel. Pasa la primera hora y luego permítete irte cuando lo desees.

No te perderás de mucho. “Hay una hora de brujas cuando estás en un bar o bebiendo con amigos”, dice Jeboult. “Cuando la gente pasa de dos tragos, de tres tragos, las historias son las mismas”.

Si es necesario, escápate sin dar explicaciones. Tanto si lo llamas “salida francesa” como “adiós irlandés”, es una opción.

Tómate descansos y conéctate con un apoyo sobrio

Si te sientes estresado durante una reunión navideña, “tómate un descanso”, dice Jeboult. Escápate al baño, sal afuera por un minuto o sal a caminar.

Los descansos para tomar un refrigerio también ayudan. Jay Bridwell, un consejero de recuperación en Red Rock Behavioral Health en Oklahoma City, a menudo usa el acrónimo HALT con los pacientes en recuperación de adicciones. Si usted está “hambriento, enojado, solo o cansado”, dice, es más probable que recurra al alcohol. Así que reserve tiempo para descansar y comer.

Y tenga un plan si las cosas se ponen difíciles. Ya sea un patrocinador de Alcohólicos Anónimos, un pariente sobrio o un grupo de mensajes de texto con amigos sanos, manténgase en contacto con personas que lo apoyarán, dice Bridwell. También puede unirse a un grupo de sobriedad en línea y seguir cuentas de redes sociales relacionadas con la sobriedad.

Planifique su transporte

Planifique varias opciones de transporte en lugar de depender de una sola persona para que lo lleve a casa después de una fiesta. Tendrá menos estrés y se sentirá menos motivado a moderar el estrés con alcohol si tiene la libertad de irse cuando lo desee.

Considere la sobriedad como un regalo navideño para usted mismo.

Durante su primera temporada de vacaciones sobria el año pasado, Haydel disfrutó de conversaciones significativas y de la alegría de despertarse sintiéndose bien cada mañana con recuerdos claros de la noche anterior.

“La sobriedad es el regalo que le sigues dando a tu yo futuro una y otra vez”, dice Eliott Edge, quien administra Hekate, el bar para personas sobrias.

Baily recomienda concentrarse en disfrutar de este regalo tan real. Tómese su tiempo para vestirse, visualícese pasándolo bien e imagine cómo se sentirá cuando su cabeza toque la almohada al llegar a casa.

Como toque final, planifica una recompensa para el día siguiente. Tal vez un desayuno con un amigo o una caminata matutina por el parque que te hará sentir especialmente bien porque no tendrás resaca.

"Tienes lo mejor de la noche", dice Baily, "y no hay ningún coste".