Critican a Becky G por pasar Navidad con Sebastian Lletget

Aunque Becky G y Sebastian Lletget no han confirmado su reconciliación, todo apunta a que no pasará mucho tiempo para que ocurra, ya que ambos celebraron Navidad juntos.

"En Casa con Telemundo" reveló un video donde la cantante aparece con el futbolista durante la fiesta navideña. A raíz de las imágenes filtradas por uno de sus invitados, Becky ha recibido criticas.

Los fanáticos de la intérprete de "Sin pijama" no olvidan que Sebastián fue acusado de infidelidad.

Becky y Sebastian también fueron captados a mediados de noviembre saliendo de una cafetería de Los Ángeles, California, después de que la joven de 26 años dejara de usar su anillo de compromiso debido al supuesto engaño de su novio.

Se recuerda que en marzo una usuaria de redes sociales difundió un mensaje dirigido a la cantante Becky G, a quien aseguró que su prometido, Sebastián Lletget, le había sido infiel.

Luego el deportista estadounidense-argentino negó conocer a la mujer que dice sostuvo un encuentro sexual con él y explicó que la situación se trataba de “un complot de extorsión” y “un espectáculo público lleno de mentiras”, y además, pidió perdón a la reguetonera de origen mexicano.

"Para Becky, has sido la luz en mi vida, mi fortaleza, quien siempre me ha demostrado un amor incondicional. En lugar de honrar ese amor todos los días, he hecho lo contrario, lastimándote y faltando el respeto a la única persona que amo más que a nada. Lo siento mucho y sé que tengo que hacer lo que sea necesario para recuperar la confianza y el amor que te mereces", decía el comunicado.

La pareja anunció su compromiso el 9 de diciembre de 2022 en Manhattan Beach tras ser presentada por Naomi Scott.