Así fue la historia de amor entre Nicki Nicole y Peso Pluma que terminó por supuesta infidelidad

Peso Pluma y Nicki Nicole son el tema de conversación en la prensa del corazón luego de que circulara un video del cantante mexicano caminando agarrado de la mano de otra mujer, la argentina borrara todas sus fotos junto a él y más tarde confirmara que la ruptura.

"El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy", fueron las palabras de la rapera ante la aparente infidelidad del mexicano.

Tan solo hace 9 días que la pareja apareció feliz en la ceremonia de los Grammy y este 13 de febrero, Día Mundial del Soltero, el noviazgo terminó en medio de un escandalo.

La historia entre Hassan Emilio Kabande Laija y Nicole Denise Cucco, nombre de pila Peso Pluma y Nicki Nicole, inició cuando grabaron el remix del tema “Por las noches” desde ahí trabajaron juntos y se presentaron en vivo en algunas ciudades y sus fanáticos inmediatamente los relacionaron pero no fue hasta meses después que vino la confirmación de una relación.

La relación de los cantantes tomó por sorpresa al mundo del espectáculo cuando a finales de agosto confirmaron su relación con románticos regalos que recibió la argentina por parte del mexicano.

Nicole venía de una ruptura con el rapero argentino Trueno (Mateo Palacios Corazzina), con quien se le relacionó desde mayo de 2020, o al menos eso se pudo saber, ya que en ese momento comenzaron a compartir fotos juntos en sus redes sociales, e incluso llegaron a comprometerse.

Sin embargo, los rumores de separación surgieron hacia finales del año pasado, 2022, y confirmados en marzo pasado.

El amor volvió al corazón y la piel de la cantante y se supo cuando ella cumplió 23 años, el pasado 25 de agosto, pues en su cuenta de Instagram reposteó una historia donde Peso Pluma la felicita con corazones, un "altar de cumpleaños" y un "bb".

Además, cada uno en sus respectivos conciertos habrían dedicado un momento de su tiempo para enviarse mensajes de amor en pleno escenario.

Luego vendrían la primera vez juntos de manera pública, el pasado 5 de octubre durante la entrega de los premios Billboard Latinos.

Sin embargo, de un día para otro eran novios. De la noche a la mañana ella lo negaba y aparentemente lo insultaba al comparar su relación con él "como cuando sacan a un perro a pasear". Y al día siguiente ella pedía disculpa por "boca suelta", argumentando que la sacaron de contexto.

Los fanáticos de Hassan Emilio, nombre real del artista, alzaron la voz y saltaron en su defensa cuando la argentina comparó su relación con un perro que sale al patio y además de eso que lo negara.

“No me molesta (que los vean juntos), imagínate que tú todos los días salgas con un perro, nadie te va a preguntar porque todos los días sales con un perro, es normal, me entiendes”, expresó Nicki Nicole.

Tras este malentendido, en noviembre durante un show de la rapera argentina la noche del en el Pepsi Center WTC, en la Ciudad de México la pareja confirmó el secreto a voces de su noviazgo con un gesto de amor en pleno escenario, acompañado de la frase que Cupido agita en sus alas por los siglos de los siglos: "Te amo, mi amor".

Entre las sorpresas, la más esperada apareció pronto: el cantante de "Ella baila sola" se le unió en el tema “Por las noches”.

“Quiero agradecer a Nicole por esta invitación tan hermosa y a ustedes por apoyarla. Que se escuche fuerte el grito para Nicki Nicole”, exclamó el mexicano.

“Gracias por venir, amor”, manifestó Nicki, emocionada, sorprendida, feliz. "Te amo, mi amor", le respondió Peso Pluma.

Entonces vino el segundo que paró la respiración de ellos y de los presentes, aunque la explosión emocional terminó con una algarabía cómplice que bendecía a los novios en el altar artístico.

La escena completa: Peso Pluma al llegar al escenario se acercó a su reina y trató de robarle un beso, en el que la cantante se tapó la cara, por lo que el mexicano se apartó, pero retornó con más fuerza a lograr su objetivo, que finalmente se dio de manera timida y no efusiva.

El escándalo por infidelidad

Este martes 13 de febrero, los fans han puesto a circular un video en el que aparece el exponente de corridos tumbados con una mujer hasta ahora desconocida en un casino de Las Vegas luego de la celebración del Super Bowl 2024.

Por su lado, la artista argentina dio pistas sobre el aparente engaño al eliminar todas las imágenes con 'Doble P' de su Instagram.

La cantante confesó que descubrió el supuesto engaño por redes sociales, igual que sus fanáticos, a quienes agradeció por su amor.

"Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar", finalizó.