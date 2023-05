Parejas famosas se sobreponen a los enredos amorosos

El mundo del entretenimiento registra en los últimos años enredos amorosos que vinculan a tres personas que luego de enfrentar las peores crisis de sus vidas tratan de seguir hacia adelante, sobre todo aquellos que quedan ante el ojo público como “los malos de la película”.

Contra viento y marea hay parejas que se sobreponen a los embates cuando son señaladas como causantes de rompimientos amorosos.

Shakira-Gerard Piqué-Clara Chía es el caso más mediático de los últimos tiempos de situaciones conflictivas entre tres. Antes pasaron por situaciones similares Alexandra Hatcu-Dalisa Alegría-Mozart La Para; Claudia Martin-Andrés Tovar-Maité Perroni; Carmen Villalobos-Sebastián Caicedo-Juliana Diez, Irina Baeva, Geraldine Bazán, Gabriel Soto; Selena Gómez-Justin Bieber-Hailey Bieber, entre otras.

La ruptura de Shakira y Gerard Pique con Clara Chía en el medio ha sido el tema top de la farándula durante el 2022 y el 2023.

El fuego cruzado entre el español y la colombiana no paró nunca, sobresaliendo las canciones directas de ella a su expareja o a quien le cayó el peso de ser la tercera en discordia en todo el escándalo de separación.

Sin embargo, Piqué y Clara ya parecen haber pasado la página del escándalo y poco a poco se van mostrando en la rutina de sus vidas. El amor entre ellos va viento en popa. Incluso, el pasado sábado el exmarido de Shakira publicó una nueva foto en sus redes sociales junto a su novia. De esa manera también acalla rumores de un supuesto disgusto en la mediática pareja.

Sebastián Caicedo y Juliana Diez

Carmen Villalobos, Sebastian Caicedo y la novia de este último, Juliana Diez, durante unos meses mantuvieron la atención de la farándula y de sus seguidores.

La pareja de colombianos, Sebastián y Carmen, tuvo una relación de más o menos 13 años, entre noviazgo y matrimonio, que culminó en julio del pasado 2022 y ha dado paso a nuevos amores en las vidas de cada uno.

La relación entre el actor y Juliana fue confirmada durante la celebración del día del amor y la amistad de este año, el 14 de febrero, y, aunque existen siete meses de diferencia entre los emparejamientos, han estado presentes los dos o tres que especulan sobre las circunstancias del romance, tachando a la empresaria como la tercera en el “match” mediático.

“Mucha gente dice que yo me metí en el matrimonio, que él le fue infiel conmigo y no es así”, así se defendió la novia de Caicedo, a través de las redes sociales, poniendo fin a los comentarios, alegando que “muchas personas que no saben cómo realmente sucedieron las cosas”.

Dalisa Alegrìa y Mozart la Para

En República Dominicana, todavía a estas alturas se habla de todo lo sucedido alrededor de Dalisa Alegría, Alexandra Hatcu y Mozart la Para, que se convirtió en un reality, en el que hasta la expareja de Dalisa, Manuel Álvarez, formó parte de la telenovela real.

Hay mucha trama detrás de todo esto, pero en síntesis se resume en que pocos días después de que los “MVP” anunciaron su divorcio en 2019, el intérprete de música urbana hasta se hizo viral por video en el que se confirmaban los airados rumores sobre un romance con Dalisa, en el que manos estaban en un restaurante en Boca Chica.

Desde entonces, a la serie parece no agotarse los capítulos: Mozart y Dalisa se casan, Alexandra tiene nueva pareja, entrevistas dejando mal parado al otro, dimes y diretes entre ambas y una larga serie de acciones que no han hecho más que alimentar el espectáculo público de comentarios alrededor.

La actriz se defendió con respecto a los incesantes comentarios que la acusaron, y continúan acusando, de haberse entremetido en la relación del otro par, pero Alexandra también y entre las dos han sido las protagonistas, dejando a Mozart en medio y sin opinar mucho en el bochinche.

El más reciente enfrentamiento verbal se dio por Instagram, cuando a finales de febrero Alexandra Hatcu le respondió a la actriz Dalisa Alegría, luego de que esta última se refiriera al por qué Mozart no estaba actualmente con su exesposa.

Según la comunicadora, está debería pedirse perdón ¨por no saber mantener tu relación a base de amor, compresión, de atención y no vivir de las falacias¨, en respuesta Hatcu le dijo que “quien tiene que pasar página es tu marido (Mozart la Para), que no fue una ni dos veces que me pidió durante estos cuatro años volver con él”.

Irina Baeva y Gabriel Soto se han mantenido en el ojo de la farándula.

Hace varios años de la separación de Geraldine Bazán y Gabriel Soto. Sin embargo, continúan siendo objetivo de vinculaciones y escándalos amorosos en conjunto.

En uno de los más recientes, surgieron teorías de un supuesto complot que habría hecho Geraldine con su amiga, la también actriz, Sara Corrales, para intentar separar a Gabriel e Irina Baeva.

En una situación un poco adversa a las circunstancias de este recuento, fue Geraldine quien recurrió a la defensa propia al afirmar que eso es falso.

“Estoy muy contenta y muy agradecida por todos los mensajes que he recibido. Me enorgullece mucho que tanto el público como los medios de comunicación respetables se den cuenta cuando una nota es mentirosa, con dolo y completamente armada sin ningún fundamento”, dijo en aquella vez.

Maite Perroni y Andrés Tovar. @maiteperroniinstagram maiteperroni

Cuando Maité Perroni confirmó su romance con el productor Andrés Tovar las redes sociales explotaron y surgieron un sinnúmero de teorías alrededor que involucraron una infidelidad, la filtración de un audio, declaraciones polémicas y un divorcio.

Supuestamente, el hilo empezó a entretejerse cuando Claudia Martín, ex pareja de Andrés, notó que “su esposo estaba distante” cerca de su segundo aniversario de casados y una noche notó que su celular sonaba demasiado y al revisar la pantalla encontró que el contacto estaba grabado como “Maite P”.

El problema que se desató no fue menor, pero concluyó con Andrés Tovar confirmando su relación extramarital con Maite Perroni, Claudia destilando su ira en redes sociales y Maite Perroni amenazando con demandarla sí seguía “difamándola”... y tan irónico como parece, para estas alturas, la ex RBD espera su primer hijo de Tovar.

Justin y Hailey BieberArchivo

Jelena se las trae… así es como es conocido el match de Justin y Selena, una de las parejas adolescentes más aclamadas alrededor del 2010… con sus muchas idas, venidas, otras parejas entremedio, espectáculos, rumores y mucho drama.

Durante ocho años cada vez que Jelena “culminaba”, permanecía la expectativa de que en cualquier momento pudiesen regresar, pero cuando la ruptura fue definitiva en el 2018, unos meses después, Justin le propuso matrimonio a Hailey, por lo que empezaron a surgir diversas y múltiples teorías y rumores de cómo hubo un “robó” de novio.

Han pasado años y ninguno de los tres había abordado el tema, hasta que Hailey Bieber se defendió ante el público y dijo que “ella no estuvo con Justin cuando él aún era novio de Selena”, además de que señaló que“hay una verdad que la gente aún no conoce detrás de la ruptura entre el canadiense y la estadounidense”.