Arranca el voleibol de arena Hato Mayor-Vicentillo Semana Santa 2026

Con una entusiasta participación de atletas y autoridades deportivas y gubernamentales, quedó oficialmente inaugurado el torneo de Voleibol Playero 3 para 3, evento que forma parte del tradicional Festival Deportivo Hato Mayor-Vicentillo Semana Santa 2026.

Durante la ceremonia inaugural fue entregada una placa de reconocimiento al ministro de Turismo, David Collado, por su respaldo al deporte y su apoyo al desarrollo del turismo deportivo en la República Dominicana.

El torneo de voleibol reúne 183 jugadores, distribuidos en 61 equipos, consolidándose como uno de los principales atractivos deportivos de la región durante la Semana Mayor.

El festival comprende además las disciplinas de softbol provincial y regional; dominó, masculino y femenino; ajedrez nacional y provincial; billar, provincial y regional y ofrece más de 5 millones en premios a los equipos y jugadores ganadores. El montaje general del evento supera los 8 millones de pesos.

También, la XI Feria Recreativa para personas con Discapacidad, “un espacio para inclusión, que nos motiva, al ver a decenas de personas con diferentes tipos de discapacidad, reclamando un espacio en la sociedad”.

Las competencias de voleibol se desarrollan en las categorías Libre, masculino y femenino; Máster, masculino y femenino; Regional, masculino y femenino y Súper Máster, masculino para mayores de mayores de 50 años y tienen como escenario las canchas de arena del Rancho Turístico Doña Callita.

El acto de apertura contó con la presencia del ministro de Deportes, Kelvin Cruz; el senador Cristóbal Venerado Castillo; Maribel Simón Reyes; gobernadora de la provincia Hato Mayor, el alcalde del Distrito Municipal San Francisco Vicentillo, José Manuel Ortega; el presidente de la Federación Dominicana de Voleibol, Alexis García; y la inmortal del Deporte Dominicano, Laritza Díaz, entre otras personalidades.

Palabras del ministro de Turismo

El ministro Collado destacó la importancia de la unión entre el deporte y el turismo como motores del desarrollo nacional.

“El turismo y el deporte representan los colores de la bandera nacional”, expresó Collado al señalar además que este evento constituye un legado deportivo para las futuras generaciones, por lo que felicitó la visión del propulsor deportivo Rubén Darío Cruz (Rubén Toyota).

“Este tipo de tipo de iniciativas fortalecen la formación ciudadana de la juventud dominicana”, afirmó.

Asimismo, pidió la bendición de Dios para el éxito del evento y afirmó que actividades como esta deben recibir respaldo permanente por promover valores positivos e integrar a los jóvenes a los mejores principios sociales.

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, realiza saque de honor, en la inauguración del tradicional torneo de voleibol de arena.

Mensaje del ministro de Deportes

De su lado, el ministro Kelvin Cruz aseguró que el deporte es una herramienta de unión social y desarrollo comunitario. “El deporte nos une”, manifestó.

Indicó que el Festival Deportivo Hato Mayor-Vicentillo impulsa el turismo deportivo y reiteró que un evento de esta magnitud no debe andar solicitando apoyo como un “pedigüeño”, debido a su importancia nacional.

En ese orden el funcionario deportivo reafirmó que, mientras permanezca al frente del Ministerio de Deportes y dando cumplimiento a los lineamientos del presidente Luis Abinader, “continuaré respaldando el Festival Deportivo Hato Mayor-Vicentillo, porque lo consideramos un patrimonio deportivo de la República Dominicana.

El torneo de voleibol playero continuará durante toda la Semana Santa, reuniendo atletas, familias y visitantes en un ambiente de sana competencia, recreación y promoción del turismo deportivo en la provincia Hato Mayor.

Los ministros David Collado y Kelvin Cruz realizaron el saque de honor que dejó formalmente inaugurado el torneo de voleibol playero, marcando el inicio oficial de las competencias dentro del Festival Deportivo Hato Mayor-Vicentillo Semana Santa 2026, ante la presencia de atletas, autoridades y público que respaldó masivamente la apertura del evento.

Durante el acto también se dirigió a los presentes Rubén Darío Cruz, presidente del Comité Organizador, quien agradeció el respaldo brindado por ambos funcionarios, así como por los empresarios de Hato Mayor y las autoridades locales, destacando que el festival se ha convertido en un importante motor que dinamiza la economía de la ciudad y del Distrito Municipal San Francisco Vicentillo, perteneciente a la provincia El Seibo.

El torneo de voleibol de arena de Hato Mayor es el de mayor calidad que en este feriado se realiza en el país.

Resultados

Las Osadas que integran Pricila Rivera, ex capitana de las Reinas del Caribe, Angy Ramírez y Ginette Silverio, vencieron 25-15 a Banreservas, en el primer partido categoría master rama femenina.

“Fue un buen partido, siempre es bueno ganar, ellas son buena competidora”, dijo Rivera al final del partido.

En la rama masculina Fironex venció 25-9 a The Hobbie; los Indispuestos 25-21 a los Titanes; Naco 25-22 a las Auténticas en femenino; en masculino la Vieja Escuela a los Compadres 25-5.

También Agencia Hungo a Correcaminos 25-15; Huellas 25-13 a EMS-Sport; Acales a Bameso Leyend, 27-25; Puñal-1 a Postraca, 25-15 y Las Kittys 25-19 a Por-GYM.