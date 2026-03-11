Selección nacional de bádminton participa en XXIV Torneo Giraldilla en Cuba

La selección nacional de bádminton partió este lunes a La Habana, Cuba, donde se lleva a cabo el XXIV Torneo Internacional Giraldilla 2026, del 11 al 15 de del mes en curso.

La información fue suministrada por el presidente de la Federación Dominicana de Bádminton (FEDOBAD), Nelson Javier Ozuna, quien reveló el gran entusiasmo y confianza de sus atletas en la justa caribeña en la que participan ocho países del área centroamericana.

El máximo incumbente de la FEDOBAD destacó que en la pasada edición del certamen antillano, la República Dominicana obtuvo una medalla de plata y bronce en doble femenino y mixto.

Javier Ozuna destacó que el equipo se ha preparado intensamente, revelando el gran momento de forma que presentan los jugadores Ernick Zorrilla, Anderson Taveras, Jhonatan Linares, Víctor Ovalle, Nairoby Jiménez, Daniel Acosta, Claritza Pie, Juleixi Acosta, quienes son dirigidos por los técnicos Maykel Moreno, entrenador; Manuel Fernando, psicólogo, y Wilton Tavárez,entrenador.

El presidente de la FEDOBAD recordó la brillante actuación del seleccionado criollo en 2025, destacando la labor de Alba Jiménez y Clarisa Pie, en doble femenino; mientras que la dupla Anderson Taveras y Gabriela Acosta, se destacaron en doble mixto.

Sobre ese particular, Javier Ozuna agradeció la colaboración del Ministerio de Deportes y Recreación (MIDEREC), el Comité Olímpico Dominicano (COD) y el Instituto Nacional de Educación Física.