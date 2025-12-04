Delfines del Naco se coronan campeones del Invitacional Internacional

Los Delfines del Club Deportivo Naco se coronaron campeón de la cuadragésima segunda edición de su Invitacional Internacional de Natación, que se celebró con rotundo éxito en el Complejo de Piscinas de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

Los Delfines del Naco acumularon 1,186.50 puntos y un total de 82 medallas; seguidos por los Marlins de Arroyo Hondo, quienes sumaron 979.50 puntos, y un total de 63 medallas; y la tercera posición fue ocupada por la Academia Deportiva Acuática, cuyos atletas registraron un total de 526 puntos y 37 medallas.

El presidente de la Junta Directiva del Club Naco, el inmortal del Deporte, Mario Alvarez Soto, felicitó calurosamente a cada de los atletas, sus entrenadores y a la Asociación de Padres de los Delfines, al igual que a todos los clubes locales e internacionales que compitieron en la justa de natación.

En el evento participaron unos 546 atletas de 49 equipos y selecciones nacionales de Antigua & Barbuda, Aruba, Colombia, Costa Rica, Curazao, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá, Perú, Puerto Rico y República Dominicana.

Ganadores por categorías

Categoría 9-10 Femenino:

Michelle Lugo (Delfines del Naco) (República Dominicana), oro

Juliette Rodríguez (Academia Deportiva Acuática) (República Dominicana), plata

Wenyali Gómez Moreno (Barracudas) (República Dominicana), bronce

Mejor Marca Técnica: Michelle Lugo (Delfines del Naco) (República Dominicana)

Categoría 9-10 Masculino:

1. Ian D. González Núñez (Titanes de Santo Domingo) (República Dominicana)

2. Raúl Padilla Fernández (Barracudas) (República Dominicana)

3. Andrés Ignacio Arias Becerra (Sithoc Swim Club) (Curazao)

Mejor Marca Técnica: Ian D. González Núñez (Titanes de Santo Domingo) (Rep. Dominicana)

Categoría 11-12 Femenino:

1. Amanda Azcona (Las Pirañas de Amaprosan) (República Dominicana)

2. Jayla Stuut (Aruba Dolphins) (Aruba)

3. Alessa Guerrero (Equipo Beldagans Plus) (Panamá)

Mejor Marca Técnica: Amanda Azcona (Las Pirañas de Amaprosan) (República Dominicana)

Categoría 11-12 Masculino:

1. Leandro Santiesteban (Stingray Swimming) (Aruba)

2. Ismael Madera (Cabay) (Puerto Rico)

3. Emir Brea (Marlins de Arroyo Hondo) (República Dominicana)

Mejor Marca Técnica: Leandro Santiesteban (Stingray Swimming) (Aruba)

Categoría 13-14 Femenino:

1. Elissa Berganza (Asonat de Jalapa) (Guatemala)

2. Lianna Miguelina Jiménez Lora (Team Sin Fallos La Vega) (República Dominicana)

3. Antonella Aybar (Casa de España) (República Dominicana)

Mejor Marca Técnica: Antonella Aybar (Casa de España) (República Dominicana)

Categoría 13-14 Masculino:

1. Matías Ramírez (Delfines del Naco) (República Dominicana)

2. Nicolás Lacharme Valencia (Club Albatros) (Colombia)

3. Mauricio Espejo Peña (Academia Deportiva Acuática) (República Dominicana)

Mejor Marca Técnica: Matías Ramírez (Delfines del Naco) (República Dominicana)

Categoría 15-16 Femenino:

1. Emilia Sandoval (Club Delfines) (Guatemala)

2. María Alejandra Fernández (Marlins de Arroyo Hondo) (República Dominicana)

3. Victoria Martínez Vásquez (Loyola) (Puerto Rico)

Mejor Marca Técnica de la Categoría: Emilia Sandoval (Club Delfines) (Guatemala)

Categoría 15-16 Masculino:

1. Ian Pérez Hernández (Los Marlins de Manatí) (Puerto Rico)

2. Thomas Santiago Alsina Yepes (Club Albatros)

3. Daniel Herrera (Asociación de Natación de Ciudad Quesada) (Costa Rica)

Mejor Marca Técnica de la Categoría: Ian Pérez Hernández (Los Marlins de Manatí) (Puerto Rico)

Categoría 17+ Femenino:

1. Elizabeth Jiménez (Marlins de Arroyo Hondo) (República Dominicana)

2. Camila De La Rosa (Delfines del Naco) (República Dominicana)

3. Stefanny Carrero (Delfines del Naco) (República Dominicana)

Mejor Marca Técnica de la Categoría: Elizabeth Jiménez (Marlins de Arroyo Hondo) (República Dominicana)

Categoría 17+ Masculino:

1. Andrés Martijena (Marlins de Arroyo Hondo) (República Dominicana)

2. Pablo Solano (Delfines del Naco) (República Dominicana)

3. Sergio Valbuena Cortés (Delfines del Naco) (República Dominicana)

El conjunto de los Marlins de Arroyo Hondo finalizó en segundo lugar.

Mejor Marca Técnica de la Categoría: Andrés Martijena (Marlins de Arroyo Hondo) (República Dominicana).