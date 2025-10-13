El presidente Luis Abinader: "Vamos bien con el montaje de los Juegos"

El presidente Luis Abinader afirmó que el Gobierno está cumpliendo con el cronograma de trabajo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 de forma tal que en algunos renglones vitales, como el alojamiento y las instalaciones que servirán de escenarios a las competencias estarán listos con muchos meses de antelación.

Sobre la Villa Centroamericana y del Caribe, resaltó que se trata de un proyecto de 150 edificios con 8 apartamentos cada uno, ubicada próximo a Ciudad Juan Bosch, que una vez culminada la justa regional se convertirán en viviendas de bajo costo para que miles de familias dominicanas puedan adquirir un techo propio bajo condiciones y facilidades especiales.

Reacción

“Cuando vinieron los representantes internacionales de los juegos a supervisar la villa dijeron ´Esto es sin precedentes porque normalmente la última (mano) de pintura se da un día antes que entren los atletas´”, enfatizó el mandatario durante el encuentro LA Semanal con la Prensa, que en esta ocasión fue realizada en el Pabellón de Esgrima del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Aseguró que la villa contará con todas las comodidades necesarias para garantizar una estancia confortable a los atletas, incluyendo áreas de recreación, servicios médicos y seguridad.

El proyecto alojará a más de seis mil deportistas, incluidos entrenadores y personal técnico que también tomarán parte en los juegos, los cuales están previstos para efectuará del 24 de julio al 8 de agosto del próximo año.

Con relación a la gran carpeta de obras deportivas que el Gobierno ha intervenido para remodelar en su gran mayoría, a través del Ministerio de Edificaciones y Viviendas (Mived), destacó que para diciembre de este año se espera tener listas cerca del 90 por ciento, entre ellas las del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y el Parque del Este.

Recordó que en el Centro Olímpico ya se entregó el Estadio Olímpico y el propìo Pabellón de Esgrima, mientras que el Palacio del Voleibol Ricardo Gioriver Arias y el viejo pabellón de esa disciplina avanzan en un 75 y 95 por ciento, respectivamente

En tanto que en el Parque del Este ya el Gobierno hizo entrega del pabellón de tiro con arco con una inversión de 45 millones, 527 mil, 718 pesos y se avanza en los de halterofilia (95%), gimnasia (66%) y tenis de mesa (57.83%).

El presidente Abinader aseguró que la República Dominicana hará historia con la celebración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, el evento deportivo más importante de la región

Para la preparación de los atletas dominicanos, el Gobierno realizó un aporte histórico de RD$315 millones a través del Comité Olímpico Dominicano, destinados a fogueos, entrenamientos y pago a entrenadores, también se realizó un aumento del 100% a los atletas de alto rendimiento del PARNI.