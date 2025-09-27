Rubén de Lara y Tony Rivera serán inmortales de La Vega

El cronista deportivo vegano Rubén de Lara, como propulsor y el empresario Tony Rivera en Karate serán exaltados a la inmortalidad en el ceremonial de exaltación del Templo de la Fama del Deportista Vegano a realizarse hoy domingo 28 de septiembre del 2025 en la ciudad Olímpica. También serán exaltados Sócrates Cosme, en softbol, "Chocho" Martínez, en judo, y Claudio Muñoz, en fútbol.

Rubén de Lara es un reconocido cronista y propulsor deportivo vegano que por 58 años realizó el programa radial "La Vega y Los Deportes", espacio que sirvió de medio de información y concertación de todas las actividades e intercambios deportivos de la Región Norte del país y como antesala de entrada de generaciones de jóvenes a la crónica deportiva de la provincia.

Rubén de Lara tiene una trayectoria que va más allá de los grandes méritos acumulados como cronista deportivo.

Rubén de Lara fue el fundador en los años 60 de la famosa Liga Campesina de Béisbol que agrupaba todas las organizaciones deportivas rurales del Cibao, por lo que fue acusado de comunista y apresado en el gobierno de Balaguer.

También fue fundador de la Liga de Verano del Cibao, del Templo de la Fama del Deportista Vegano en el 1987 hasta llegar a ser su presidente entre 2022-2025.

Fundador del Club Parque Hostos, organizador del Primer Campeonato Latinoamericano de Motocross y un destacado propulsor del carnaval vegano.

El polo fue otra de las disciplinas en la que el empresario y deportista vegano puso en alto el nombre del país.

TONY RIVERA

Tony Rivera, hijo de Don Pedro Rivera, es un Cinturón Negro 6to. Dan en Karate. En la década de los 70 representó al país en el Campeonato Latinoamericano y del Caribe de Karate de Puebla, México, obtenido medalla de Plata en Kumite y bronce en Kata. En el campeonato internacional del Karate de ciudad México obtuvo medalla de plata por equipo. En el III campeonato Mundial de Karate Do, en Long Beach, California logró el tercer lugar individual. En el año 2017 Tony Rivera fue exaltado como inmortal de las Artes Marciales Dominicanas y actualmente es presidente de la Asociación Dominicana de Karate Do Shito Riu- Shito Kai con más 600 alumnos.

El destacado empresario vegano, quien dirigió INDUVECA por 7 años tras la muerte de su padre Pedro Rivera, es un amante del deporte y en su niñez practico el tenis, pero se apasiono por el karate y de adulto abraza el polo, donde es reconocido internacionalmente como un referente ecuestre del país al conquistar más cien premios en diversas competencias internacionales.

Actualmente es un promisorio criador de caballos para esa disciplina deportiva.

SOCRATES COSME

Fue un destacado atleta de softbol, beisbol y atletismo. Pero donde más descolló fue en softbol molinete y chata, que representó a La Vega en diferentes escenarios nacionales e internacionales. A su retiro se dedicó a la formación de los árbitros y anotadores del país. Fundó la asociación de La Vega y fue árbitro de Softbol en los Juegos Centroamericanos de Santo Domingo del 1974 .

CHOCHO TAVERAS

es inmortal de las Artes Marciales de la República Dominicana en Judo que presentó al país tanto en Judo como en Pesas. Por su parte Claudio Muñoz fue selección nacional en Fútbol entre los años 1973-1975 cuando se dedica a estudios universitarios por decisión de la familia ya que le futbol eras un gasto para ellos.