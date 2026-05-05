Seve Ballesteros, el Mago Español, a 15 años de su partida

Hola Fiebruses. Mi “primo” Ramón Olivares, me contactó hace unos días para recordarme que mañana 7 de mayo se cumplen 15 años de la partida de Severiano Ballesteros Sota, y él, como admirador de su carrera me instó a que la fecha no pasara desapercibida. La idea enseguida caló en mi cabeza pues soy un admirador furibundo de su vida y de lo que significó Seve para el golf mundial, y entiendo que su impronta queda registrada en los libros de la historia como uno de los mejores que ha jugado al golf. Hoy reproduzco íntegramente el artículo que, a propósito de la fecha, escribió “el primo”

“El golf, como deporte y acción de entretenimiento y competencia nace en Escocia y se enraíza en Europa, en donde tenemos múltiples figuras icónicas que fueron pioneros y protagonistas Old Tom Morris, Young Tom Morris, Alan Robertson, Harry Bardon, James Braid y J.H. Taylor, por ejemplo, pero el golf moderno como lo conocemos desde los inicios del siglo XX hasta hoy jamás hubiese sido el mismo sin el aporte del español Severiano Ballestero (Seve). Y no hablamos de los torneos o los majors que ganó, sino como revolucionó el golf profesional y amateur, primero en Europa y luego en todo el mundo, porque la tecnología se ha encargado de mostrarnos su grandeza, su entereza y su misión de cambiar la cara del golf europeo, el cual tenía décadas siendo el hazmerreír global cada dos años, cada vez que se jugaba la Ryder Cup entre USA y Gran Bretaña/Irlanda. La primera “misión imposible” de Severiano fue convencer al “establishment” añejo y atrincherado del golf europeo de que para derrotar a USA había que reinventar el formato y permitirle a él y al resto de jugadores del continente ser parte del equipo de la Ryder Cup, y esto finalmente se logra en la Ryder de 1979, (aunque pocos lo saben, Jack Nicklaus dio todo su apoyo a la iniciativa de Seve para lograr su cometido). Entre 1927 y 1979, USA gano 19 de 23 torneos. Desde entonces, Europa ha ganado 13 “matchs”, y USA 9.

Quienes fueron privilegiados de ver a Seve jugar (en vivo o en TV), entendieron desde el primer día que estábamos frente a alguien ÚNICO que aparece en las escenas deportivas en muy escasas ocasiones. Seve era mágico, agresivo, sin miedos, y con la determinación y disposición de triunfar y dejar huellas históricas. Fue un jugador de golf y a la vez fue un artista, pues su gracia y capacidad de realizar tiros brillantes y espectaculares (casi imposibles), solo el poseía. 96 victorias globales (en todos los continentes), 5 majors incluidos (tres The Open Championships y dos Masters), múltiples triunfos en la Ryder Cup como jugador y como capitán. Se recuerda que Seve junto a su pareja preferida en la Ryder Cup, José María Olazabal, eran el terror del equipo de USA. Cuando ganó su primer Masters en 1980 tenía 23 años, y a la sazón era el jugador más joven en lograrlo y el primer europeo en hacerlo”. Agrego yo que aparte de este hito, fue el primer europeo en ser instalado en el Salón de la Fama del Golf Mundial. Hoy en día en Europa aún se le conoce como el mago del juego corto, y por ser el gran precursor del golf en España y del continente. Definitivamente la figura del Pedreñero siempre será recordada por los amates del golf. * Redes: @fiebredegolf en Instagram, Facebook y X (Twitter).