Los 5 mejores momentos del golf profesional en 2025

Hola Fiebruses. Cerrando casi el primer mes del año, no quise dejar que se fuera sin antes traerles lo que para mí fueron los cinco momentos más importantes del golf profesional en todo el mundo. Veamos:

1 - El Grand Slam de Rory McIlroy. Fue el momento más icónico. En abril pasado el norirlandés Rory McIlroy completa el Grand Slam con su victoria en el Masters 2025, un año después de su último major y varias derrotas imposibles de olvidar. El gran momento que significó esa victoria que completa sus cuatro majors se convirtió en algo único. Finalmente Rory se pudo sacar varias espinitas que le venían molestando, como sus rondas finales de 80 golpes en el Masters de 2011 y de 74 en 2018, o la de cuando Cameron Smith le robó el Open en St. Andrews, o no poder dar caza a Wyndham Clark en el US Open de 2023, y esos dos cortos putts fallados en Pinehurst cuando Bryson DeChambeau le arrebató el US Open el año pasado. Definitivamente fue un triunfo liberador.

2 - Scottie Scheffler con dominio total en el PGA Championship. Esa victoria consolidó su estatus como el número uno del mundo y el jugador más dominante del PGA Tour. Su manejo estratégico con una estoicidad única fue una demostración de control absoluto, reforzando la narrativa que llevó a comparar su tiempo con aquel inolvidable año dos mil en el que Tiger Woods se convirtió en el dueño absoluto de la gira profesional.

3 - El U.S. Open más dramático de la década. Ese triunfo de J. J. Spaun nadie lo veía venir. El evento tuvo una ronda final considerada por muchos como una de las mejores en décadas, con varias estrellas del PGA Tour y del DP World Tour en real competencia, en la cual nadie sabía “donde estaba el dinero”. Ese triunfo consagró a Spaun como una nueva realidad del golf profesional, trayendo sangre nueva al tour.

4 - El Abierto Británico y el triunfo de Scottie. The Open Championship 2025 perteneció al No. 1 con un impactante triunfo por cuatro golpes, en un legendario Royal Portrush que como siempre trajo entre sus colmillos frío, mucho viento y lluvias que en nada interfirieron para que Scheffler martillara su cuarto major, para de paso convertirse en el primer golfista que gana sus primeros 4 grandes por tres o más golpes.

5 - La consolidación de un golf global y una nueva Ryder Cup ganada por Europa. Esta edición se trasladó a Nueva York, convirtiendo ese producto en un fenómeno global. Como era de esperarse, el público se metió de lleno en un evento que siempre ha estado marcado por unos fans, quienes definitivamente entran en juego y con el que hay que contar siempre. Los neoyorquinos no decepcionaron y ayudaron a “poner sazón” a una Ryder en la que Europa “le dio pau pau” a los norteamericanos en una “pelita a domicilio difícil” de tragar y mucho más de olvidar.

Otros momentos: Las transmisiones completas del Masters por YouTube, la expansión del contenido multimedia, el crecimiento del LPGA Tour y sus nuevos talentos, el coqueteo PGA-LIV, la nueva sangre y el crecimiento continuo del PGA Tour, el DP World Tour, el Asian Tour, la LPGA y el LET.