Liverpool y Chelsea sufren dolorosas derrotas en la Liga Premier

El Liverpool sufrió su décima derrota esta campaña en la Liga Premier. El Chelsea su cuarta consecutiva en 10 días.

Estos son tiempos duros para dos de los clubes poderosos que más gastan en el fútbol inglés.

Olvídense de desafiar por el título de la Liga Premier; a este ritmo, están luchando incluso por clasificarse a la Liga de Campeones.

Los problemas de Liverpool en la Liga Premier se intensificaron con la derrota el sábado 2-1 ante el Brighton y que dejó al campeón actual con una racha de tres partidos sin ganar y bajo la amenaza de salir de los puestos de clasificación a la Liga de Campeones.

Danny Welbeck anotó dos veces para el Brighton en el Estadio Amex, a ambos lados del tanto del empate de Milos Kerkez para el Liverpool en su más reciente actuación desarticulada bajo el mando del entrenador Arne Slot.

Unas horas más tarde, el Chelsea fue despachado 3-0 por el Everton, completando una semana miserable en la que el equipo también fue eliminado de la Liga de Campeones por el Paris Saint-Germain en una aleccionadora derrota global de 8-2.

El Liverpool está aferrándose al quinto puesto en la liga — un punto y un lugar por delante del Chelsea. Es muy probable que la Liga Premier vuelva a tener cinco plazas de clasificación para la Liga de Campeones de la próxima temporada, pero incluso eso podría no ser suficiente para estos dos gigantes de bajo rendimiento.

'No es lo suficientemente bueno'

El Liverpool ha sumado apenas un punto en sus últimos tres partidos de liga y está a unos notables 21 puntos del líder Arsenal, con siete partidos por disputar en la campaña.

Los Rojos se convirtieron en el primer equipo desde el Chelsea en la temporada 2017-18 en perder 10 partidos en una defensa del título.

"No es lo suficientemente bueno, sin importar cuántas excusas se me ocurran", dijo Slot, cuya posición está siendo objeto de escrutinio a menos de un año de haber llevado al Liverpool a igualar el récord con su 20mo título de la máxima categoría inglesa.

Entre esas excusas podrían estar los problemas de lesiones del Liverpool, que se agravaron cuando el delantero Hugo Ekitike salió cojeando a los ocho minutos por un golpe en la pierna. Slot sí dijo después del partido, sin embargo, que no era grave.

El técnico neerlandés ya no contaba con el extremo estrella Mohamed Salah y el arquero Alisson Becker, que ambos se lastimaron esta semana, mientras que Alexander Isak — fichado por 170 millones de dólares el verano pasado — ha estado fuera desde diciembre y no ha estado completamente en forma en toda la temporada.

Aun así, pocos podrían haber esperado que la defensa del título de Liverpool fuera tan poco convincente cuando el club gastó una cifra récord de 570 millones de dólares en el mercado de fichajes del verano pasado para reforzar a un plantel que ganó el título la campaña anterior.

Everton se suma a la carrera por la Liga de Campeones

Cuidado Liverpool y Chelsea, el Everton viene por su lugar entre los cinco primeros.

Beto anotó dos veces e Iliman Ndiaye colocó un disparo con efecto en el ángulo superior para el tercero, mientras el Everton superó en intensidad al Chelsea, que ofreció una actuación sin energía tras sus recientes esfuerzos en la Liga de Campeones.

El entrenador del Chelsea, Liam Rosenior, dijo que fue la actuación más decepcionante de su equipo desde que asumió el cargo en enero.

El Everton se encontraba en el octavo lugar —detrás del Brentford, que empató 0-0 en Leeds, por diferencia de goles— y estaba a solo tres puntos del Liverpool y a dos del Chelsea.

También tiene a un arquero en forma candente; Jordan Pickford produjo otra atajada asombrosa para desviar por encima del travesaño un remate a quemarropa de Enzo Fernández en la primera mitad.

El Chelsea ha ganado apenas uno de sus últimos seis partidos en la liga y fue en la cancha del Aston Villa, tercero — otro equipo que llega cojeando a la línea de meta esta temporada .

Burnley enfrenta el descenso tras otra derrota

El Burnley, que es penúltimo, se acercó al descenso al desperdiciar la ventaja y perder 3-1 ante el Fulham.

Josh King, Harry Wilson y el mexicano Raúl Jiménez — con un penal en tiempo de descuento — anotaron por el Fulham después de que Zian Flemming puso al Burnley por delante a los 60 minutos.

El Burnley estaba a nueve puntos de la salvación con siete partidos por disputar y apenas tres puntos por encima del colero Wolverhampton.

Fue el primer gol de Jiménez desde la muerte de su padre la semana pasada y el delantero mexicano se echó a llorar después del partido.