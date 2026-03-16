Ingleses buscan evitar quedar fuera de la Champions y Bodø/Glimt roza cuartos de final

Los equipos ingleses saltarán a la cancha esta semana para evitar una debacle en los octavos de final de la Liga de Campeones, con la reputación de la Liga Premier en juego.

Los seis clubes ingleses —una cifra récord para cualquier país en la competición— no lograron ganar un partido de ida la semana pasada y solo Arsenal, líder de la Liga Premier asoma como claro favorito para avanzar.

Arsenal recibirá el martes a Bayer Leverkusen con la eliminatoria igualada 1-1 y se perfila como el candidato más probable para representar a la liga más rica de Europa en los cuartos de final.

Una racha de tres derrotas por tres goles —aunque todas como visitante ante rivales de gran nivel— llevó a muchos comentaristas a recurrir a una frase célebre atribuida a Michel Platini sobre lo agotadora que es la temporada inglesa.

Los ingleses son “leones en invierno, corderos en primavera”, dijo Platini cuando era presidente de la UEFA entre 2007 y 2015, citando una expresión que parece provenir de la antigua Yugoslavia de hace décadas.

El Manchester City arrancará el martes en casa con un 3-0 en contra ante el Real Madrid y Chelsea afronta un déficit 5-2 contra el campeón defensor Paris Saint-Germain.

Tras quedar abajo 5-2, Tottenham recibirá al Atlético de Madrid el miércoles, día en que Liverpool espera que el aura de su estadio Anfield pueda ayudarle a remontar la derrota 1-0 del partido de ida en el campo de Galatasaray. Newcastle visita al Barcelona con la eliminatoria empatada 1-1.

En los dos partidos sin un equipo inglés, el notable tapado noruego Bodø/Glimt viaja el martes a Lisboa para enfrentar a Sporting con una ventaja 3-0, y el Bayern Múnich llega con un 6-1 a favor para recibir al Atalanta el miércoles.

A continuación, un vistazo al panorama de los octavos de final

arbeloa al estilo zidane

Hace diez años, el Real Madrid ascendió en enero a un exjugador de la casa como entrenador del primer equipo, en gran medida sin experiencia, después de darle apenas unos meses a su célebre predecesor antes de despedirlo.

La apuesta salió bien con Zinedine Zidane. Ganó el título de la Liga de Campeones de esa temporada —y los dos siguientes— tras reemplazar a Rafa Benítez, quien a su vez había levantado el trofeo con Liverpool.

Una década después, Álvaro Arbeloa dirige al Madrid en circunstancias similares a las de Zidane, con quien apenas jugó en la temporada 2015-16.

Arbeloa superó la semana pasada su mayor prueba como entrenador ante el City, dos meses después de ser la sorprendente solución interna tras el despido de Xabi Alonso. Este último, otro ex del Madrid, había sido tentado el año pasado para dejar un trabajo enormemente exitoso en Leverkusen.

La inspiración para la victoria ante el City de Pep Guardiola fue el capitán Federico Valverde, quien firmó un impresionante triplete en la primera parte, brillando en un equipo que no contó con los astros lesionados Kylian Mbappé y Jude Bellingham.

Se prevé que Mbappé vuelva a la acción en Manchester tras su lesión en la rodilla izquierda, en un estadio donde marcó un gol en cada una de las tres veces que jugó allí con Mónaco, luego con el PSG y con el Madrid.

el gran escenario de bodo/glimt

Bodø/Glimt no debería tener miedo de ir al estadio José Alvalade del Sporting, con capacidad para 52.000 espectadores, más de seis veces mayor que su estadio de casa.

El equipo del entrenador Kjetil Knutsen ya ganó este año ante públicos más numerosos y en ambientes intensos como el Metropolitano del Atlético y en el San Siro del Inter de Milán.

La sorprendente victoria 2-1 de Glimt en el campo del Atlético en la última jornada de la fase de liga en enero le permitió colarse en la fase eliminatoria de 24 equipos como 23 en la clasificación de 36. Un triunfo 2-1 en Milán completó un global de 5-2 en los repechajes el mes pasdo.

Ambos equipos deberían llegar frescos en Lisboa después de saltarse los partidos de liga doméstica programados el fin de semana para ayudarles a prepararse.

círculo de chelsea

Antes del saque inicial en Stamford Bridge, muchas miradas estarán puestas en los jugadores de Chelsea para ver si intentan hacer de nuevo un círculo dee equipo alrededor del punto central.

La escena provocó una imagen extraña el sábado, cuando el árbitro Paul Tierney quedó rodeado por el corrillo de Chelsea antes de la derrota 1-0 ante Newcastle en la Liga Premier. La reacción generalizada en el fútbol inglés fue de burla hacia el corrillo y hacia la afirmación del técnico Liam Rosenior de que sus jugadores querían mostrar “respeto por el balón”.

En París la semana pasada, Chelsea hizo lo mismo antes del saque inicial en ambas mitades y fue abucheado por los aficionados del PSG la segunda vez.

La colocación del árbitro esloveno Slavko Vinčić será observada con atención el martes.

emparejamientos de cuartos de final

Si Bodø/Glimt avanza, entonces Arsenal o Leverkusen será el siguiente en visitar el estadio Aspmyra, con capacidad para 8.000 espectadores, dentro del Círculo Polar Ártico, para el partido de ida el 7 u 8 de abril.

Un Real Madrid-Bayern se perfil para una fase eliminatoria por undécima vez en la era de la Liga de Campeones, que comenzó en 1992.

Pese a sumar entre ambos 21 títulos de campeón de Europa, el Madrid —récord de 15— y el Bayern —seis— nunca se enfrentaron en una final en los 71 años de historia de la competición. Se han cruzado en ocho semifinales.

Su lado del cuadro también incluye al PSG, Chelsea, Liverpool y Galatasaray, que conformarán uno de los cruces de cuartos de final.

El otro cruce de cuartos de final parece encaminado a ver al Atlético enfrentarse al Barcelona o Newcastle.