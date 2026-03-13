Cibao y Pantoja igualan en el clásico de la LDF

Los oncenos de Cibao FC y el club Atlético Pantoja empataron a uno en el clásico del fútbol profesional del fútbol dominicano en partido celebrado en el estadio universitario de la PUCMM por la fecha diez de la liguilla de la LDF.

En la primera mitad, ambos clubes estuvieron certeros en defensivamente y mantuvieron el empate a cero en los primeros cuarenta y cinco minutos.

En la etapa complementaria llegaron los goles y fueron los visitantes de Pantoja que abrieron el marcador por medio del lateral Jeremy Báez al minuto sesenta y nuevo tras un disparo cruzado que nada pudo hacer el portero Edwin Frías de Cibao FC.

La reacción no tardó por parte de los cibaeños y tras varias sustituciones realizadas por el cuerpo técnico naranja, apareció Ángel Pérez para empatar al setenta y ocho.

En el último tramo del encuentro, los dirigidos por Junior Scheldeur tuvieron las ocasiones más claras para convertir, pero no lograron concretar.

Al final, división de puntos en Santiago que deja a Cibao FC con veintiún puntos y al club Atlético Pantoja con trece.

La jornada diez continua este sábado con el partido entre Delfines y Salcedo a las cuatro de la tarde en el Parque del Este y el domingo cierran en Moca, mocanos y universitarios a la seis.