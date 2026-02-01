Dortmund, con un doblete de Guirassy, gana y reduce la ventaja del Bayern

Serhou Guirassy anotó dos veces y el Borussia Dortmund redujo la ventaja del Bayern Múnich en la Bundesliga a seis puntos con una victoria el domingo 3-2 sobre el colero Heidenheim.

Guirassy anotó un penal, siguió con otro gol y luego falló otro penal, enviando el tiro muy por encima del travesaño a los 85 minutos, dejando una incógnita sobre sus habilidades para ejecutar penales.

La estrella de Guinea falló un penal contra el Villarreal en la Liga de Campeones, y otro contra el St. Pauli en el primer partido de la temporada de la Bundesliga.

Heidenheim desperdició una serie de oportunidades tardías para igualar y Dortmund se mantuvo firme para capitalizar el sorprendente empate 2-2 del Bayern Múnich en Hamburger SV el día anterior.

Waldemar Anton rompió el empate cuando el portero de Heidenheim, Diant Ramaj, no pudo retener un córner bajo presión de Guirassy. Anton aprovechó el balón suelto para dispararlo desde cerca.

Los jugadores de Heidenheim y el entrenador Frank Schmidt se molestaron ya que Eren Dinkçi tuvo un gol similar anulado en el otro extremo después de que puso al portero del Dortmund, Gregor Kobel, bajo presión y dejó caer el balón. Eso fue considerado falta.

Todavía hubo tiempo antes del descanso para que Julian Niehues anotara para Heidenheim después de que Mathias Honsak avanzara por la izquierda y Filippo Mané del Dortmund se detuviera con lo que parecía una lesión en el tendón de la corva.

Mané fue reemplazado por Niklas Süle para la segunda mitad, pero los aficionados locales quedaron atónitos cuando Niehues anotó nuevamente con un disparo desviado después de que Arijon Ibrahimović pasara a cuatro defensores del Dortmund para prepararlo.

Heidenheim tuvo más motivos para quejarse cuando Niklas Dorsch fue penalizado por mano al 67, dando a Guirassy la oportunidad de igualar desde el punto penal. No estaba seguro de que lo tomaría dado su historial anterior, pero Nico Schlotterbeck le dio el balón y Guirassy anotó debidamente.

Guirassy luego anotó nuevamente menos de un minuto después con un disparo bajo dentro del poste derecho. Fueron sus séptimos y octavos goles de liga de la temporada. Deberían haber sido más.

stuttgart con miras en la liga de campeones

Ermedin Demirović anotó en el último minuto para que Stuttgart venciera 1-0 al Freiburg y se colocara en el cuarto lugar, la última posición para la clasificación a la Liga de Campeones.

Demirović controló el centro de Deniz Undav desde la izquierda y disparó brillantemente el balón bajo al travesaño cerca del poste derecho.

El portero de Stuttgart, Alexander Nübel, negó una respuesta a Bruno Ogbus y el equipo local mantuvo los tres puntos, aprovechando la derrota de Leipzig en casa ante Mainz el día anterior .

Stuttgart se colocó tres puntos por delante de Leipzig con 14 jornadas restantes.