Atlántico gana su segundo partido en forma consecutiva, O&M y Atlético SC empatan en la LDF

El equipo de Puerto Plata consiguió su segunda victoria consecutiva en el campeonato actual de la LDF tras vencer tres goles por uno a Moca FC en el estadio Leonel Plácido de esta ciudad.

La figura del partido fue el goleador Leonardo Becerra, quien anotó los tres goles para Atlántico y ya suma cuatro tantos en el torneo. Además del gran trabajo ofensivo de Becerra, en defensa destacó el capitán Claudio Muñoz.

El gol para los mocanos fue Gilberto Jiménez al cuarenta y nueve de partido.

Ahora Atlántico FC suma siete puntos y escala al puesto siete de la tabla de posiciones. De su parte para los mocanos es la tercera derrota en el torneo y se mantienen con diez unidades.

En el último partido de la jornada siete de la LDF universitarios y sureños empataron a un tanto en el estadio Panamericano de San Cristóbal.

El club Atlético San Cristóbal anotó primero, por medio del delantero Mikael Arena al cincuenta y uno tras un gran contra golpe del equipo dirigido por el veterano Rufino Sotolongo.

Fruto del buen juego de la joven plantilla de San Cristóbal, los omeyanos realizaron sustituciones para buscar el empate, y éste llegó al setenta y ocho con un tiro libre del español Julen Manterola que no pudo retener el arquero Christopher Japa, que pese al error en el gol tuvo una gran actuación durante gran parte del encuentro.

Los últimos minutos del partido fueron un ida y vuelta constante y con oportunidades para ambos oncenos.

Con el empate O&M FC llegó a doce puntos y se mantiene en la cuarta posición. En tanto que para el Atlético San Cristóbal es apenas su segundo punto tras dos empates y cinco derrotas en el certamen.