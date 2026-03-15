Antonelli logra su primera victoria en China y amplía el dominio de Mercedes

Kimi Antonelli se convirtió en el segundo ganador de carrera más joven de la Fórmula 1 con una conducción serena hacia la victoria para Mercedes en un movido Gran Premio de China el domingo.

El italiano de 19 años era el más joven en salir desde la pole position y perdió brevemente el liderato ante Lewis Hamilton, de Ferrari, en la salida, pero lo recuperó poco después y mantuvo el control a partir de entonces.

“¡Lo logramos! ¡Lo logramos!”, gritó Antonelli a su equipo por la radio entre risas y vítores.

Fue otro final 1-2 para Mercedes para comenzar la temporada, ya que el compañero de equipo de Antonelli, George Russell, salió adelante de una batalla con ambos Ferrari para terminar segundo. Lewis Hamilton fue tercero para su largamente esperado primer podio en un Gran Premio con Ferrari.

El único piloto más joven que Antonelli en ganar un Gran Premio fue Max Verstappen, que tenía 18 años cuando logró su primera victoria en 2016.

russell supera a los ferrari en un duelo

Las nuevas regulaciones volvieron a producir una lucha dramática por la posición entre Mercedes y los Ferrari de rápida salida, mientras Russell se abría paso más allá de Leclerc y Hamilton en una batalla de varias vueltas con numerosos cambios de posición. Eso permitió a Antonelli ampliar su ventaja al frente.

Incluso después de que Russell se había despegado para asegurar el segundo lugar, los compañeros de equipo Leclerc y Hamilton mantuvieron su propia lucha por el tercero. “Esta es una batalla bastante divertida”, exclamó Leclerc por la radio.

Leclerc fue cuarto, con Oliver Bearman quinto para Haas, Pierre Gasly sexto para Alpine y Liam Lawson séptimo para Racing Bulls. Isack Hadjar se recuperó de un trompo temprano para ubicarse octavo para Red Bull, por delante de Carlos Sainz, Jr. en noveno para Williams, mientras que Franco Colapinto fue 10mo para Alpine para sumar su primer punto desde 2024.

Max Verstappen marchaba sexto cuando su auto perdió potencia y tuvo que regresar lentamente a los pits en otro golpe para el cuatro veces campeón, que ha sido un crítico destacado de los nuevos autos de la F1.

doble desastre para mclaren

El campeón de Fórmula 1 Lando Norris y su compañero de equipo en McLaren, Oscar Piastri, no pudieron tomar la salida del Gran Premio de China después de sufrir problemas técnicos minutos antes de que comenzara la carrera.

Piastri debía salir quinto y Norris sexto en la carrera del domingo. Norris estaba en su auto en los pits, pero no salió hacia la grilla, antes de que Piastri fuera retirado de la parrilla tras un mensaje por radio que indicó un problema eléctrico.

“Lamentablemente identificamos problemas distintos en ambos autos que les impidieron tomar la salida del GP de China, y el de Oscar fue retirado de la parrilla poco antes de la vuelta de formación. Ahora trabajaremos para identificar cada problema”, señaló McLaren.

Es la segunda vez que Piastri no puede iniciar un Gran Premio en 2026, después de que se estrelló antes de la salida en la carrera de la semana pasada en Australia.

La F1 competía horas después de que anunció que las carreras del próximo mes en Bahrein y Arabia Saudí no se llevarán a cabo debido a la guerra en Oriente Medio.