Max Verstappen triunfa en Gran Premio de Las Vegas y se acerca al primer puesto en la F1

Para ser un piloto que odiaba el Gran Premio de Las Vegas antes de haber dado una sola vuelta aquí, Max Verstappen ciertamente ha convertido esta carrera en una mina de oro.

Verstappen, tetracampeón reinante de la Fórmula Uno, triunfó por segunda vez en cuatro carreras y continuó su camino de regreso a la lucha por el título, al conquistar el Gran Premio de Las Vegas el sábado por la noche.

Es la segunda vez en tres años que Verstappen gana en las calles de Las Vegas, en una carrera que utiliza una parte de la famosa avenida principal de la ciudad. El piloto holandés ganó la edición inaugural en 2023 y aseguró su cuarto título consecutivo aquí el año pasado.

Ahora tiene otra victoria en una carrera que despreciaba antes de su debut debido al gran enfoque que los promotores pusieron en las celebridades y las fiestas en lugar de la competencia real. Pero cuando llega el momento de subirse al auto, Verstappen sobresale, sin importar cómo se sienta.

“Simplemente encantador”, dijo Verstappen en la radio de su equipo Red Bull.

Luego corrió hacia los brazos de los integrantes de la escudería, mientras el horizonte se iluminaba con un espectáculo pirotécnico, como si hubiera llegado el Año Nuevo.

Verstappen luego dio una vuelta triunfal en un Cadillac rosa hecho de Legos y conducido por el actor Terry Crews, quien es embajador del equipo Cadillac F1 que debutará el próximo año.

Fue la 69ª victoria de Verstappen en su trayectoria.

“Tengo que quedarme en 69 o ir a 169 porque en realidad es un número bastante genial”, bromeó en uno de los dos podios de victoria ubicados fuera de las fuentes del casino Bellagio.

Fue el octavo podio consecutivo de Verstappen, así como su octava victoria en una carrera de la F1 en Estados Unidos (un récord). Venció a Lando Norris, líder de campeonato de pilotos, por más de 20 segundos.

Verstappen comenzó segundo, pero tomó el control de la carrera en la primera curva cuando Norris hizo un movimiento agresivo para cortarle el paso al inicio, pero terminó deslizándose fuera de la curva en su McLaren.

“Dejé que Max ganara”, lamentó Norris. “Lo dejé ir. Lo dejé tener una buena carrera. Simplemente frené demasiado tarde. Fue mi error”.

Verstappen se movió a la punta y George Russell pasó rápidamente a Norris para colocarse en segundo lugar.

“Cometí el error en la primera curva, eso me costó”, dijo Norris. “A veces es un buen resultado llegar segundo y sumar algunos puntos. He tenido una buena racha y creo que el ritmo aún era bueno. Max simplemente condujo una buena carrera y fue rápido. Cometí el error en la primera curva, ya sabes, tienes que ser agresivo en la primera curva.

“Fui demasiado agresivo, y eso me costó”.

Fue la 150ª carrera de Norris, lo que empató el récord de McLaren, establecido por David Coulthard. Se convertirá en el piloto con mayor recorrido de McLaren la próxima semana en Qatar, con su 151ª carrera.

Norris se encontró atrapado en el tercer puesto, y su compañero de equipo Oscar Piastri no tuvo mejor suerte. El australiano perdió dos posiciones al inicio, cayendo del quinto al séptimo lugar. Los dos pilotos de McLaren han intercambiado el liderato en la clasificación de pilotos durante toda la temporada y Norris tenía una ventaja de 24 puntos sobre Piastri al inicio, mientras que Verstappen estaba 49 puntos atrás.

Norris terminó segundo y Russell fue tercero. Con dos carreras restantes en el año, la ventaja de Norris es de 30 puntos sobre Piastri, mientras que Verstappen redujo su déficit a 42.

Aun así, Verstappen cree que todavía es difícil ganar un quinto título consecutivo.

“Es todavía una gran brecha. Siempre tratamos de maximizar todo lo que tenemos y este fin de semana, eso fue primero”, dijo Verstappen. “Los próximos fines de semana, bueno, de nuevo habrá que tratar de ganar la carrera. Y al final de la temporada en Abu Dhabi, veremos dónde terminamos. Pero estoy muy orgulloso de todos”.

Kimi Antonelli de Mercedes cruzó la línea de meta en cuarto lugar, pero una penalización lo relegó un puesto, al quinto, lo que movió a Piastri al cuarto sitio.

Piastri no ha ganado desde el último día de agosto en el Gran Premio de Holanda y sólo tiene un podio en las siete carreras desde entonces. Parecía aceptar que sus posibilidades de título se están desvaneciendo.

“No sé realmente qué pensar, para ser honesto. La primera vuelta fue movida, por decir lo menos”, dijo Piastri. “Es lo que es. Creo que voy a intentar lo mejor, obviamente, para las próximas dos carreras y tratar de ponerme en la mejor posición posible. Todavía quedan muchas vueltas por recorrer, mucho puede pasar, pero necesito asegurarme de estar en la mejor posición para capitalizar si eso sucede.

“Eso es todo lo que puedo hacer ahora, así que me centraré en eso y veremos cómo nos va”.

El mayor avance de la carrera fue del siete veces campeón mundial Lewis Hamilton, quien se clasificó en el vigésimo puesto —Ferrari no había largado último desde 2009.

En realidad, comenzó 19º e inmediatamente ganó seis posiciones. El británico avanzó constantemente y terminó 10º.

Charles Leclerc terminó sexto para Ferrari. Tanto el monegasco como Hamilton terminaron en la zona de puntos una carrera después de que ninguno pudo concluir en Brasil, lo que provocó críticas del presidente ejecutivo de Ferrari, John Elkann.

Carlos Sainz Jr. comenzó tercero pero terminó séptimo para Williams, mientras que Isack Hadjar de Racing Bull fue octavo. Nico Hülkenberg de Sauber y Hamilton completaron el top 10.