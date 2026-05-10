José Alandro Vargas dice es "discriminación" otorgar licencia solo por 2 años a envejecientes

Pese a que en el 2024 el presidente Luis Abinader anunció a través de LA Semanal con la prensa que eliminaría la disposición que establece que las personas mayores de 65 años solo pueden renovar la licencia de conducir por dos años, la medida aún se mantiene.

El juez del Tribunal Constitucional, José Alejandro Vargas, vivió la experiencia el pasado viernes tras acudir a una oficina del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) a renovar su licencia por cuatro años y se le informó que solo era por dos debido a que tenía más de 65 años.

En un escrito a través de la red social X con el título “Barriendo la dignidad de los envejecientes”, el magistrado planteó que la medida es discriminatoria.

“No sentí ningún enojo, aunque me frustró saber que en nuestro Estado Social y Democrático de Derecho no todos somos iguales ante la ley, como lo señala el artículo 39 de la Constitución, que, entre otras razones, prohíbe la discriminación por motivo de edad. O, como de forma reiterada ha sostenido el Tribunal Constitucional, el Estado no solo debe abstenerse de discriminar por edad, sino que tiene un deber positivo de protección reforzada hacia las personas mayores”, escribió.

De igual forma, indicó que la edad no debe operar, por sí sola, como una presunción administrativa de incapacidad.

“Cuando se discrimina por la edad, se barre la dignidad de los envejecientes”, concluyó.

Se recuerda que en octubre de 2024, el presidente Luis Abinader dijo que se corregiría el artículo 21 del reglamento de licencias de conducir, que establece que para las categorías 1, 2 y 5, el período de vigencia será de cuatro años hasta que el titular de la licencia cumpla los 65 años.

"Ni yo ni muchos de ustedes conocíamos la existencia de esa resolución y es bueno que se haya tratado, porque eso se va a corregir", dijo el mandatario.

Sin embargo, con la entrega de la nueva licencia de conducir, el tema ha vuelto a salir a la luz debido a que la misma se mantiene.

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