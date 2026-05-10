Barcelona vence al Real Madrid en el Clásico y retiene título en España

Visto por su entrenador en duelo, el Barcelona ganó su segundo título consecutivo de la liga española y el 29º en total con la victoria el domingo 2-0 sobre el Real Madrid en el Camp Nou.

Los goles de Marcus Rashford a los nueve minutos y de Ferran Torres al 18 le dieron al Barcelona la victoria y una ventaja inalcanzable de 14 puntos sobre su feroz rival, con tres jornadas por disputarse en La Liga.

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, estuvo en el banquillo para el clásico del domingo tras la muerte de su padre, que el Barcelona anunció horas antes del inicio del encuentro. Los jugadores de ambos equipos llevaron brazaletes negros y hubo un minuto de silencio antes del saque inicial.

Un empate también habría sido suficiente para que el club catalán sellara su tercer título de liga en cuatro temporadas.

El Madrid, que sigue siendo el club más exitoso de la liga con 36 trofeos, está terminando una segunda temporada consecutiva sin un título importante. La derrota del domingo en Barcelona coronó una semana vergonzosa para los merengues, marcada por altercados entre jugadores en el entrenamiento que llevaron al club a multar a Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni con 500.000 euros (589.000 dólares) cada uno.

Rashford abrió el marcador para los locales con un tiro libre maravillosamente ejecutado, curvando el balón por encima de la barrera y hacia el ángulo superior. Torres amplió la ventaja desde dentro del área tras un toque de Dani Olmo.

Según informes, el padre de Flick murió durante la noche. El entrenador celebró los goles del Barcelona.