Comunitarios del Santo Cerro en La Vega marchan en contra de la deforestación en su loma

La mañana de este domingo, decenas de comunitarios se lanzaron a la calle en una marcha pacífica como protesta por la tala de árboles en la loma del Sanro Cerro, en La Vega.

Los residentes marcharon en acompañamiento de representantes de la iglesia desde el pie del Santo Cerro hasta el club de Río Seco, manifestando su rechazo a la tala de árboles y en defensa de la naturaleza.

Según los testimonios, la loma del Santo Cerro esta siendo depredada mediante la tala indiscriminada de árboles, presuntamente con el objetivo de desarrollar un proyecto turístico en la zona.

Sin embargo, aseguran que las personas responsables de la obra nunca han dado la cara ante los comunitarios ni han revelado oficialmente su identidad, aunque entre los residentes circula el rumor de que el proyecto pertenecería a los llamados hermanos Cabrera.

Esta situación ha generado preocupación y mantiene en velo a los pobladores de sectores como Carrera de Palma y Río Seco, debido a que cuando llueve las casas se inundan y los habitantes deben amanecer sacando agua, lodo y piedras de sus viendas.

Comunitarios en La Vega marchan en contra de la deforestación en loma del Santo Cerro.Rafelina Hidalgo

Debido a esta situación, los ciudadanos alzaron su voz durante la manifestación con consignas como: “No queremos villa, queremos vida”, “No queremos villa, queremos la loma” y “El Cerro unido jamás será vencido”. Además, hicieron un llamado al presidente de la República para que, así como escuchó a las comunidades de San Juan, también atienda sus reclamos y detenga el “masacre ambiental” que, según denunciaron, se está cometiendo en la loma.