Guerra en Irán todavía no termina si reservas de Uranio no se retiran, advierte Netanyahu

El uranio enriquecido de Irán debe ser "retirado" antes de que la guerra entre Estados Unidos e Israel contra la república islámica pueda considerarse terminada, declaró el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en una entrevista el domingo.

"No ha terminado, porque aún queda material nuclear -uranio enriquecido- que tiene que ser retirado de Irán. Todavía hay instalaciones de enriquecimiento que deben ser desmanteladas", dijo Netanyahu en un fragmento de una entrevista que se emitirá más tarde el domingo en el programa "60 Minutes" de la cadena CBS.

"Se entra y se saca", afirmó el dirigente israelí cuando se le preguntó cómo podría retirarse el uranio.

Netanyahu afirmó que el presidente estadounidense, Donald Trump, mantenía una postura similar.

"No voy a hablar de medios militares, pero el presidente —lo que el presidente Trump me ha dicho— es: 'Quiero entrar allí'".

Esa declaración contrasta con la postura pública de Trump. El republicano de 79 años se enfrenta a una creciente presión interna para poner fin a la guerra con Irán e insiste en que el programa nuclear de Teherán ha sido contenido.

En una entrevista emitida este domingo —aunque, al parecer, grabada con anterioridad—, Trump declaró que Irán está ya "militarmente derrotado" e insistió en que el uranio podría ser retirado "cuando se quiera".

"Lo conseguiremos en algún momento, cuando queramos. Lo tendremos bajo vigilancia", le dijo a la periodista de televisión independiente Sharyl Attkisson. "Lo tenemos muy bien vigilado. Si alguien se acercara al lugar, nos enteraríamos y los haríamos volar por los aires".

Al ser consultado por la cadena CBS sobre cómo podrían extraerse las reservas de uranio de Irán, Netanyahu respondió que preferiría un acuerdo.

"Creo que se puede hacer físicamente. Ese no es el problema. Si se llega a un acuerdo, se entra y se retira, ¿por qué no? Esa es la mejor manera".

Ante la insistencia sobre si existen opciones militares para incautarse del uranio oculto, Netanyahu declaró: "No voy a hablar sobre nuestras posibilidades militares, nuestros planes ni nada por el estilo".

"No voy a establecer un cronograma, pero sí diré que se trata de una misión de suma importancia", añadió.

Además de la cuestión aún sin resolver de las reservas de uranio, el dirigente israelí señaló que existen otros objetivos bélicos que todavía no se han cumplido.

"Quedan grupos a los que Irán apoya, así como sus misiles balísticos, que siguen queriendo fabricar. Ciertamente, hemos mermado gran parte de esa capacidad, pero todo ello sigue ahí y queda trabajo por hacer", afirmó.

La entrevista de Netanyahu con el programa "60 Minutes" estaba programada para emitirse a las 19H00 (23H00 GMT).