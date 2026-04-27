Cardenales consiguen HRS consecutivos y remontan ante los Piratas

José Fermín conectó un doble de dos carreras que rompió el empate después de que Pedro Pages y JJ Wetherholt conectaran jonrones consecutivos, todos en la novena entrada, para que los Cardenales de San Luis remontaran y vencieran a los Piratas de Pittsburgh 4-2 el lunes por la noche, luego de haber roto un intento de juego perfecto en la séptima entrada.

Con los Pirates ganando 2-0, cuatro lanzadores de Pittsburgh se combinaron para neutralizar a los Cardinals durante 6 2/3 entradas antes de que Alec Burleson conectara un sencillo al cuadro con dos outs ante Evan Sisk en la séptima entrada.

Los jonrones de Pages y Wetherholt contra Dennis Santana (2-2) empataron el partido a 2-2 antes de que el doble de Fermín al rincón del jardín izquierdo anotara a Victor Scott II y Burleson, dándole a San Luis una ventaja de 4-2.

Ryan Fernández (1-0) se llevó la victoria y George Soriano consiguió un out por rodado, un ponche y, después de un sencillo de Nick Gonzales, un elevado para su primer salvamento, con lo que los Cardenales rompieron una racha de cuatro derrotas consecutivas.

Los abridores de Pittsburgh, Mason Montgomery y Justin Lawrence, lanzaron una entrada cada uno, y Wilber Dotel trabajó las siguientes cuatro, ponchando a tres. Sisk lanzó dos tercios de entrada antes de ser reemplazado por Isaac Mattson tras permitir el primer hit de los Cardenales. Los Piratas mantuvieron su ventaja de dos carreras hasta la novena entrada, antes de que Santana desperdiciara la oportunidad de salvar el partido.

Los Pirates anotaron una carrera en cada una de las dos primeras entradas con sencillos productores de carreras de Ryan O'Hearn y Jake Mangum contra Dustin May. En seis entradas, May permitió dos carreras en siete hits con dos ponches y dos bases por bolas.

Burleson y Fermín consiguieron dos hits cada uno para San Luis. Los Piratas obtuvieron dos hits cada uno de Gonzales y Mangum.

El jardinero central de los Pirates, Oneil Cruz, fue baja de última hora debido a una enfermedad.