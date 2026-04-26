Scottie Barnes anota dos tiros libres y los Raptors vencen Cleveland e igualan serie

cottie Barnes anotó los tiros libres que les dieron la ventaja en el último minuto y anotó 23 puntos, Brandon Ingram también aportó 23 puntos y los Toronto Raptors vencieron a los Cleveland Cavaliers 93-89 el domingo, empatando la serie de primera ronda de los playoffs de la Conferencia Este a dos juegos por bando.

La serie al mejor de siete partidos se traslada a Cleveland para el quinto encuentro el miércoles.

RJ Barrett anotó 18 puntos y Collin Murray-Boyles aportó 15 puntos y 10 rebotes para los Raptors, que ganaron a pesar de tener un porcentaje de acierto de 4 de 30 en tiros de tres puntos.

Barnes sumó nueve rebotes y seis asistencias.

Donovan Mitchell anotó 12 de sus 20 puntos en el último cuarto y James Harden añadió 19, pero los Cavaliers no pudieron superar una actuación con 18 pérdidas de balón.

Barnes recibió una falta cuando penetraba a canasta y anotó ambos tiros libres, dándole a los Raptors una ventaja de 88-87 con 34 segundos restantes.

Con el comisionado de la NBA, Adam Silver, presente, ambos equipos tuvieron problemas con los tiros de tres puntos. Cleveland terminó con 10 de 40 en triples, incluyendo 5 de 10 en el último cuarto.

Los Raptors fallaron 14 intentos consecutivos de triples al comienzo del partido antes de que Barrett anotara a falta de 8:31 para el final de la primera mitad.

Ingram falló nueve de sus primeros diez intentos, pero terminó la primera mitad anotando tres seguidos, incluyendo un triple sobre la bocina que le dio a Toronto una estrecha ventaja de 38-36 al descanso.

Harden tuvo más pérdidas de balón (seis) que canastas anotadas (cuatro) en la primera mitad, mientras que Mitchell encestó 3 de 15 tiros en los tres primeros cuartos.

Mitchell falló dos tiros en los últimos 25 segundos, incluyendo un triple que habría empatado el partido. Terminó con 6 de 24 en tiros de campo y 4 de 12 desde la línea de tres puntos.

Sam Merrill anotó 14 puntos y Jarrett Allen capturó 15 rebotes para los Cavaliers, que fueron superados en el marcador por 10-2 en el último minuto y 54 segundos del cuarto periodo.

Después de que el tiro de Barrett redujera la desventaja a 87-86 con 49 segundos restantes en el cuarto periodo, Mitchell no pudo cruzar la mitad de la cancha a tiempo, cediendo la posesión a Toronto.