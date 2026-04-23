El extraordinario arranque de Elly De La Cruz

Como si fuera un monoplaza de los que compiten en la Fórmula 1, el cometa criollo Elly De La cruz ha tenido un inicio de temporada de primera línea en el 2026.

Luego de trabajar duro en el receso invernal y rechazar una gran oferta de los Rojos de 225 millones de dólares por 10 años, La Cocoa se concentró en poner su mejor cara, eso a pesar de su salario de apenas 800 mil dólares para esta campaña, aunque tendrá su primer proceso de arbitraje el año próximo. Al finalizar la temporada del 2029 su representante Scott Boras estará buscando una montaña de dinero en la agencia libre.

La preparación invernal se ha visto incluso en el campo defensivo. Recuerden que los jugadores con mayor alcance y brazo potente tienden a cometer más errores. Ha encabezado la liga en pifias las últimas dos temporadas, sin embargo este año solo ha cometido tres errores, subiendo su porcentaje de fildeo de .955 a .967.

En el 2026 su bate ha estado a mil. Ocupa el segundo lugar de la Nacional en jonrones (8), tercero en extrabases (13) y anotadas (21); cuarto en bases alcanzadas (56); noveno en WAR ofensivo (1.2) y hits (27); décimo en slugging (.549) y remolcadas (18) del Viejo Circuito.

Accionando en su cuarta estación en las Mayores, está buscando colocar sus mejores números de poder, sobre todo en jonrones y remolcadas (25 jonrones en el 2024 y 86 impulsadas en el 2025 han sido sus mayores registros). Algo que lo favorece es que a pesar de volar en las bases y estar siempre tirándose en el terreno es un hombre saludable y solo se ha perdido dos encuentros de su equipo en los últimos tres años.

El desempeño de De La Cruz ha sido vital para que su equipo tenga un magnífico récord en el 2026 (16-9), incluso es el mejor conjunto jugando en la ruta de todas las Mayores (10-3). Su aporte ha sido más valioso considerando que los Rojos es uno de los peores equipos ofensivos del negocio: últimos en promedio de bateo (.205), penúltimos en OPS (.643), antepenúltimos en SLG (.344); puesto 27 en OBP (.299) y 24 en anotadas (97).

De Elly estamos esperando una temporada redonda, pues es un joven de apenas 24 años; ya lleva un 25-50 en su carrera (25 jonrones y 67 robos en el 2024). Su gran arranque (8 jonrones y 6 estafadas) nos pone a pensar temprano en un 2026 de 100 anotadas por tercer año seguido, su primera estación de 100 remolcadas y no estaría nada mal un 40-40 como fresa del pastel.