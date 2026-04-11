Fernando Tatis Jr. debuta en la segunda base

El estelar jardinero derecho Fernando Tatis Jr., de los Padres de San Diego, estaba listo para hacer su primera aparición como titular en las Grandes Ligas en la segunda base el sábado por la noche contra los Rockies de Colorado.

También será la primera titularidad en el cuadro interior desde 2021 para Tatis, quien comenzó su carrera como campocorto antes de pasar a los jardines y ganar dos veces el Guante de Platino de la Liga Nacional. En las últimas temporadas se ha hecho más conocido por saltar y estirarse por encima de la valla para robar jonrones que por realizar jugadas de doble eliminación.

El entrenador novato Craig Stammen dijo que la medida se había planeado desde hace tiempo para darle un día libre al campocorto Xander Bogaerts.

El segunda base Jake Cronenworth fue titular como campocorto. Nick Castellanos fue titular en el jardín derecho.

“Nos pareció que Tatis era la mejor opción para la segunda base, además de la más divertida y emocionante”, dijo Stammen, quien agregó que también podría ser una opción cuando Cronenworth necesite una noche libre. “Hacer sonreír un poco a ese chico también podría ayudar”.

La única otra aparición de Tatis en la segunda base fue en la novena entrada el 6 de septiembre de 2023, en una derrota por 5-1 ante Filadelfia.

Tatis ha tenido dificultades en la ofensiva, con un promedio de bateo de solo .189, sin jonrones y con cinco carreras impulsadas. Tuvo una actuación productiva en el Clásico Mundial de Béisbol con la República Dominicana, donde bateó .400 con dos jonrones y 11 carreras impulsadas.

Stammen explicó que la decisión se tomó porque Tatis es “un atleta increíble y puede hacer prácticamente cualquier cosa. Confiamos plenamente en él como persona y como atleta. Si le planteas un reto, lo superará. Mantiene su mente activa, motivado, entretenido y siempre dispuesto a llegar al estadio con nuevos objetivos por alcanzar”.

Tatis dijo que Stammen sacó el tema a colación hace unas semanas.

“Puedo jugar donde sea. Solo estoy aquí para jugar béisbol y ser un buen jugador de béisbol”, dijo Tatis.

Tatis ha estado practicando con pelotas rodadas en la segunda base desde que comenzó la temporada.

“Mucha preparación. Es algo que he hecho toda mi vida”, dijo. “No es algo que esté demasiado pulido, pero tengo muchas ganas. Sin duda es un nuevo reto y estoy un poco más concentrado en algunos aspectos, pero sigue siendo béisbol y es algo maravilloso”.

Tatis fue All-Star como campocorto en 2021. No jugó en 2022 debido a una lesión y a una suspensión impuesta por la MLB por dopaje. Cuando regresó en 2023, fue reubicado en el jardín derecho.

Tatis dijo que Stammen le comentó: “Solo prepárate aquí y allá. Me dijo que soy un atleta muy bueno en el campo, especialmente en defensa. Soy una pieza que se puede mover. No me lo tomé muy en serio, pero hoy sí lo haré”.

“Jugar en el cuadro interior es muy diferente a jugar en el jardín exterior, así que veremos qué tal me va con la coordinación ojo-mano. Estoy muy emocionado y con muchas ganas”, dijo.