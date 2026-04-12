Laureano y Machado jonronean y respaldan triunfo de los Padres

Ramón Laureano conectó un jonrón de tres carreras que puso a su equipo arriba en el marcador en la cuarta entrada y Manny Machado conectó un jonrón de dos carreras para los Padres de San Diego, quienes remontaron una desventaja inicial de 4-0 para vencer a los Rockies de Colorado 9-5 el sábado y lograr su cuarta victoria consecutiva.

Mickey Moniak conectó dos jonrones y Edouard Julien también bateó un cuadrangular ante el ex abridor de Colorado, Germán Márquez (2-1), quien se enfrentaba a su antiguo equipo por primera vez. Márquez firmó con los Padres como agente libre el 16 de febrero tras pasar 10 temporadas con los Rockies.

Márquez permitió cuatro carreras y cuatro hits en cinco entradas. Ponchó a cinco y dio dos bases por bolas.

Moniak, quien asistió a la escuela secundaria La Costa Canyon en el suburbio de Carlsbad, conectó tres hits y produjo cuatro carreras.

Jason Adam consiguió el último out para su primer salvamento desde 2024 con Tampa Bay. Bradgley Rodríguez llenó las bases antes de que Adam retirara a Ezequiel Tovar con un elevado.

Los Padres han conectado seis jonrones en las tres primeras victorias de la serie de cuatro juegos, incluyendo jonrones decisivos en los dos primeros encuentros.

Los Padres habrían conectado tres jonrones el sábado por la noche de no ser por la espectacular atrapada en carrera y salto del jardinero izquierdo Jordan Beck, quien le robó a Nick Castellanos un jonrón de tres carreras para terminar la primera entrada. Beck logró pasar su guante por encima del muro para atrapar la pelota, giró sobre sí mismo y salió corriendo del campo sonriendo.

El jonrón de dos carreras de Machado al jardín izquierdo con dos outs en la tercera entrada ante Ryan Feltner (1-1) acercó a los Padres a 4-3. Fue su segundo jonrón. El jonrón que puso a Laureano arriba en el marcador, también al jardín izquierdo, llegó con un out en la cuarta entrada y fue el tercero de la temporada.

Moniak conectó un jonrón de dos carreras con un out en la primera entrada y otro solitario con dos outs en la tercera para poner el marcador 4-0. Lleva cinco. Julien conectó un jonrón solitario con un out en la misma entrada, el primero de la temporada.

Jackson Merrill impulsó tres carreras para San Diego. Fernando Tatis Jr., quien jugó como titular en la segunda base por primera vez en su carrera en las Grandes Ligas, conectó tres hits y recibió una base por bolas con las bases llenas.