Rodríguez vence a McLean en la revancha del CMB, los Diamondbacks arrasan

Eduardo Rodríguez superó a Nolan McLean en una revancha de la final del Clásico Mundial de Béisbol el jueves por la noche, llevando a los Diamondbacks de Arizona a una victoria de 7-1 sobre los Mets de Nueva York.

Rodríguez lanzó su último lanzamiento con la cuenta 1-0 en contra antes de que los Diamondbacks anotaran cuatro carreras en la séptima entrada ante McLean (0-1) y Luke Weaver. Gabriel Moreno recibió a Weaver con un doble productor como bateador emergente antes de que José Fernández llegara a home tras un batazo de Alek Thomas a primera base.

Tim Tawa conectó un elevado de sacrificio y Jorge Barrosa le siguió con un triple productor de carrera.

Moreno y Adrian Del Castillo conectaron dobles productores de carreras en la octava entrada.

Rodríguez (1-0) permitió cinco hits, incluyendo el jonrón de Luis Robert Jr. en la primera entrada, la primera carrera limpia permitida esta temporada por el zurdo, y ponchó a tres en seis entradas.

McLean permitió dos carreras y tres hits, y ponchó a ocho bateadores en 6 1/3 entradas.

Rodríguez lanzó cuatro entradas sin permitir carreras y McLean concedió dos carreras en 4 2/3 entradas el 17 de marzo, cuando Venezuela ganó el Clásico Mundial de Béisbol al vencer a Estados Unidos por 3-2.

El jardinero derecho de los Diamondbacks, Corbin Carroll, no jugó debido a una molestia en el flexor de la cadera izquierda que sufrió al correr tras un triple en la victoria del miércoles por 7-2.

La temperatura en el momento del primer lanzamiento de McLean era de 44 grados. Los dos primeros partidos de la serie se adelantaron tres horas, a las 4:10 p. m., debido al frío.