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Rodríguez vence a McLean en la revancha del CMB, los Diamondbacks arrasan

El zurdo venezolano Eduardo Rodríguez, de Arizona, está teniendo un buen inicio de temporada.

El zurdo venezolano Eduardo Rodríguez, de Arizona, está teniendo un buen inicio de temporada.

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Agencia APNueva York, EU

Eduardo Rodríguez superó a Nolan McLean en una revancha de la final del Clásico Mundial de Béisbol el jueves por la noche, llevando a los Diamondbacks de Arizona a una victoria de 7-1 sobre los Mets de Nueva York.

Rodríguez lanzó su último lanzamiento con la cuenta 1-0 en contra antes de que los Diamondbacks anotaran cuatro carreras en la séptima entrada ante McLean (0-1) y Luke Weaver. Gabriel Moreno recibió a Weaver con un doble productor como bateador emergente antes de que José Fernández llegara a home tras un batazo de Alek Thomas a primera base.

Tim Tawa conectó un elevado de sacrificio y Jorge Barrosa le siguió con un triple productor de carrera.

Moreno y Adrian Del Castillo conectaron dobles productores de carreras en la octava entrada.

Rodríguez (1-0) permitió cinco hits, incluyendo el jonrón de Luis Robert Jr. en la primera entrada, la primera carrera limpia permitida esta temporada por el zurdo, y ponchó a tres en seis entradas.

McLean permitió dos carreras y tres hits, y ponchó a ocho bateadores en 6 1/3 entradas.

Rodríguez lanzó cuatro entradas sin permitir carreras y McLean concedió dos carreras en 4 2/3 entradas el 17 de marzo, cuando Venezuela ganó el Clásico Mundial de Béisbol al vencer a Estados Unidos por 3-2.

El jardinero derecho de los Diamondbacks, Corbin Carroll, no jugó debido a una molestia en el flexor de la cadera izquierda que sufrió al correr tras un triple en la victoria del miércoles por 7-2.

La temperatura en el momento del primer lanzamiento de McLean era de 44 grados. Los dos primeros partidos de la serie se adelantaron tres horas, a las 4:10 p. m., debido al frío.

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