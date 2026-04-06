Agustín Ramírez se adapta al ritmo de MLB con los Marlins

El joven receptor de los Marlins, Agustín Ramírez, expresó satisfacción por su proceso de adaptación en las Grandes Ligas, resaltando la importancia de mantenerse enfocado en su crecimiento.

“Súper contento, aprovechando esa bendición y seguir mejorando, eso es lo que queremos”, afirmó el dominicano al referirse a su rol cada vez más constante en el equipo.

Al ser consultado sobre los retos que ha enfrentado en su transición al máximo nivel, Ramírez dejó claro que su mentalidad ha sido clave para superar cualquier obstáculo.

“Diría que nada, cuando uno trabaja fuerte y trabaja por lo que uno quiere, nada se te hace difícil. Solamente tener el enfoque y confiar en el proceso”, explicó.

El receptor también destacó su participación en el Clásico Mundial de Béisbol como un momento determinante en su carrera.

“La mejor experiencia que he tenido en mi vida, en verdad. Mucho aprendizaje en ese nivel donde hay muchos peloteros, los mejores de MLB, y tú estás ahí en ese grupo”, comentó sobre el torneo internacional.

Ramírez valoró especialmente el aprendizaje adquirido al compartir con figuras establecidas del béisbol.

“Aprendes lo que ellos hacen y cómo se comportan.

Fue una bonita experiencia”, añadió, subrayando el impacto que tuvo en su desarrollo profesional.

Finalmente, el jugador se refirió a una reciente victoria del equipo tras una larga espera antes del partido, manteniendo una visión positiva de cara al futuro inmediato.

“Ganamos y eso es lo importante. Seguimos compitiendo mañana y cada vez que salgamos al terreno de juego”, concluyó.

En el inicio de la temporada 2026, Agustín ha tenido participación limitada pero productiva en tramos recientes con los Marlins, registrando en sus últimos juegos una línea ofensiva cercana a .254 de promedio con 15 hits, 2 cuadrangulares y 5 carreras impulsadas en un lapso de alrededor de 15 partidos.

Además de mostrar algo de velocidad con varias bases robadas, mientras continúa consolidándose como receptor titular en las Grandes Ligas.