Juan Soto sigue fuera de la alineación de los Mets este domingo por distensión en la pantorrilla

El jardinero dominicano Juan Soto permanecerá fuera de la alineación de los Mets de Nueva York este domingo, luego de que una resonancia magnética confirmara que presenta una leve distensión en la pantorrilla derecha, molestia que lo mantiene en evaluación día a día por el conjunto neoyorquino. ￼

La ausencia de Soto se produce para el compromiso de esta tarde ante los Gigantes de San Francisco, pautado para las 4:05 p. m., en un duelo en el que los Mets enviarán al montículo a Kodai Senga frente a Logan Webb.

El estelar patrullero no figura en la alineación titular del equipo, que busca cerrar la serie en la costa oeste. ￼

Soto sufrió la molestia durante el partido del viernes, cuando sintió rigidez en la pantorrilla mientras corría entre segunda y tercera base, situación que lo obligó a abandonar el encuentro de manera prematura. Posteriormente fue sometido a estudios médicos, cuyos resultados descartaron una lesión de mayor gravedad, aunque el equipo ha optado por manejarlo con cautela. ￼

El lineup de los Mets para el partido de este domingo es el siguiente:

Francisco Lindor SS

Bo Bichette 3B

Jorge Polanco DH

Luis Robert Jr. CF

Jared Young LF

Mark Vientos 1B

Marcus Semien 2B

Carson Benge RF

Francisco Álvarez C