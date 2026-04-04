Juan Soto fuera de la alineación, la resonancia determina que tuvo una distensión en la pantorrilla

Juan Soto sufrió una leve distensión en la pantorrilla derecha y no formó parte de la alineación titular de los Mets contra los Giants en el Oracle Park el sábado, una noche después de haber abandonado el partido que Nueva York ganó 10-3 en la primera entrada.

Una resonancia magnética reveló la lesión de Soto, quien declaró a la prensa que se sentía mejor el sábado, pero que su recuperación es gradual. Soto añadió que aún no se ha tomado ninguna decisión sobre una posible baja por lesión.

Soto se lesionó mientras corría de primera a tercera base tras un sencillo de Bo Bichette, después de haber conectado él mismo un sencillo. Soto, de 27 años, se cambió al jardín izquierdo este año, tras haber jugado exclusivamente en el jardín derecho la temporada pasada, su primera con los Mets.

Soto ha tenido un buen comienzo al bate, con un promedio de .355, un jonrón, cinco carreras impulsadas y un OPS de .928 en los primeros ocho juegos de Nueva York.