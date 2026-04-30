Más de 124 mil haitianos repatriados entre enero y abril, según Migración

El director general de la Dirección General de Migración (DGM), Luis Rafael Lee Ballester, informó este jueves que en los primeros cuatro meses del año en curso han sido repatriados “unos 124 mil” ciudadanos haitianos, al tiempo que calificó como “insignificante” la inversión del Estado dominicano al realizar este programa.

Luego de ser cuestionado sobre la cantidad de nacionales haitianos devueltos a su país, el funcionario precisó que la cifra es aproximada y corresponde al período enero-abril del año en curso.

Asimismo, al hablar de los recursos destinados a estas acciones, informó a Listín Diario que en la actualidad se está trabajando en estructurar el sistema de copio y la gestión migratoria, lo que implica diferentes áreas operativas como servicios agropecuarios y portuarios, además de migración.

“Verdaderamente es una inversión insignificante”, afirmó Lee Ballester, al destacar que el enfoque está en organizar y fortalecer los procesos antes de determinar de manera definitiva los costos.

El Arzobispo Coadjutor, Monseñor Carlos Tomás Morel Diplán y el director general de la Dirección General de Migración (DGM), Luis Rafael Lee BallesterListín Diario

Estas declaraciones fueron ofrecidas tras la misa celebrada por el 87 aniversario de la Dirección General de Migración en la Catedral Primada de América.

La actividad formó parte de diferentes actos conmemorativos realizados por la DGM, en los que se destacó su compromiso con la defensa de los intereses nacionales y la aplicación de las políticas migratorias vigentes.

Durante el acto, autoridades civiles y militares participaron en una eucaristía de acción de gracias, seguida de una ofrenda floral en el Altar de la Patria.

Al culminar la misa, Lee Ballester expresó su satisfacción por los logros alcanzados durante su gestión, y subrayó la modernización de los procesos y el estricto cumplimiento del marco legal seguirán siendo pilares fundamentales para garantizar una política migratoria más organizada y efectiva en la República Dominicana.