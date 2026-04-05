JUAN SOTO: Su historia de molestias y lesiones

Junto al productivo desempeño que de forma consistente registra en ocho años de carrera, Juan Soto también se reconoce por ser un pelotero con elevada presencia en el terreno.

Esto lo demuestra su promedio de 156 partidos por campaña que registra desde el 5 de abril del 2021 con lo cual ocupa el cuarto puesto entre todos los activos de la gran carpa.

Aunque, esta durabilidad no representa que ha sido un pelotero 100 por ciento saludable, pues el hombre de 765 millones ha confrontado sus lesiones y molestias desde que debutó con los Nacionales el 20 de mayo del 2018.

Este año y apenas tras efectuar su octavo partido con los Mets, el jardinero sufrió una distensión en la rodilla derecha mientras corría de primera hacia la antesala en el primer episodio del choque del pasado viernes ante los Gigantes y los resultados de una resonancia lo mantienen en status de día a día.

Todo un problema para los Mets, que durante el receso vieron como Pete Alonso y Brandon Nimmo se marchaban 63 jonrones y 218 empujadas y Soto se mantiene como el más idóneo productor de estos dos vitales renglones ofensivos.

Pero, tras encontrarse lastimado, Listín Diario realizó una investigación relacionada con el historial de lesiones y lastimaduras que ha enfrentado Soto a lo largo de sus 7 años y 134 días de servicio en el gran negocio de Grandes Ligas.

En total son una 12 entre lesiones y permanecer lastimado en variadas partes de su cuerpo, pero ningunas los ha sacado por un espacio extenso de la acción.

La primera de todas ocurrió en mayo del 2019 cuando sufrió de espasmos en la parte baja de la espalda jugando con los Nacionales y fue colocado en la lista de lesionados por 10 días.

En agosto de ese mismo año, sufrió una leve contusión en el tobillo derecho durante un choque contra los Mets. De acuerdo a MLB la misma se produjo mientras corría las bases en la séptima entrada.

En septiembre del 2020 sufrió rigidez en el codo, molestia que le hizo perder dos partidos. Luego en abril del 2021 se lastimó el hombro izquierdo y fue colocado en lista de inactivos por 10 días.

Al año siguiente se lastimó la pantorrilla derecha en julio y tuvo que ser sometido a una resonancia. Ese mismo año perdió tiempo de juego por molestias en el hueso de la corva y el tobillo izquierdo el 23 de agosto y el 7 de septiembre en choques ante Marlins y Filis. Aun así pudo jugar en 153 encuentros con Nacionales y Padres.

Una inflamación en el antebrazo el 20 de junio del 2024 lo sacó de una serie contra los Dodgers, mientras que el 29 de ese mes en un choque contra los Azulejos, su equipos Los Yankees lo removió de la alineación titular con un moretón en su mano derecha. Los rayos X dieron negativo y el inconveniente de la misma había ocurrido en el choque anterior mientras retornaba de cabeza a la inicial.

varios días después presentó una contusión en la mano derecha, pero los rayos X arrojaron negativos.

El 30 de julio del año pasado tuvo que abandonar un partido contra los Padres tras golpearse con una pelota mientras bateaba, se le practicaron rayos x y los resultados fueron negativos.

Ahora, enfrenta el primer percance de salud de la campaña y los Mets, equipo que ha iniciado con 5-4, lo necesitan a como de lugar en el line up.