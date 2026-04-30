La estrella de 'Mormon Wives', Taylor Frankie Paul, y su expareja solicitan órdenes de alejamiento mutuas

Los abogados de Taylor Frankie Paul, estrella de telerrealidad del programa “The Secret Lives of Mormon Wives”, y del padre de su hijo de 2 años presentarán el jueves peticiones contrapuestas de órdenes de protección mutuas en un caso que podría determinar quién obtiene la custodia de su hijo.

Tanto Paul como su expareja, Dakota Mortensen, han solicitado a un tribunal de Utah que convierta las órdenes de protección a corto plazo en acuerdos a largo plazo, ya que ambos se han acusado mutuamente de violencia doméstica.

El comisionado del Tribunal del Tercer Distrito, Russell Minas, declaró en una audiencia el 7 de abril que tenía "preocupaciones por ambas partes" respecto a las acusaciones contradictorias. Por el momento, Paul no puede pasar tiempo sin supervisión con su hijo debido a un historial de comportamiento violento dirigido a Mortensen en presencia de menores, dictaminó Minas.

Paul y Mortensen, cuya tumultuosa relación fue tema central del programa, recibieron la orden de mantenerse a una distancia mínima de 30 metros (100 pies) el uno del otro hasta la audiencia del jueves por la tarde. Se esperaba que ambos comparecieran en persona tras haber participado en la audiencia anterior de forma virtual, según informó un portavoz del tribunal.

Once peleas entre los ex cónyuges fueron objeto de investigación en sus solicitudes de órdenes de alejamiento. Un video filtrado recientemente de una pelea de 2023 llevó a ABC a tomar la medida sin precedentes el mes pasado de suspender una temporada ya filmada de "The Bachelorette" protagonizada por Paul. Hulu también detuvo la producción de "The Secret Lives of Mormon Wives" y reanudó el rodaje la semana pasada.

En el video, se ve a Paul golpeando, pateando y lanzando sillas a Mortensen mientras su hija observaba y lloraba. Paul fue acusada de agresión con agravantes y otros delitos, incluyendo violencia doméstica en presencia de una menor. Las imágenes de la cámara corporal de la policía durante su arresto aparecieron en la primera temporada de la serie de Hulu.

Paul se declaró culpable de un cargo de agresión, que se reducirá de delito grave a delito menor si no tiene problemas con la ley durante un período de libertad condicional de tres años que finaliza en agosto. Los demás cargos fueron desestimados.

A principios de este mes, la Fiscalía del Condado de Salt Lake se negó a presentar nuevos cargos contra Paul por sus recientes peleas con Mortensen. Cualquier cargo nuevo habría violado la libertad condicional de Paul derivada de la agresión de 2023.

La falta de procesamiento podría ayudar a Paul y a sus abogados a presentar su caso ante el juez mientras lucha por recuperar la custodia de su hijo.

En Utah, una orden de protección puede restringir o eliminar el derecho de un padre a ver a su hijo. Cuando uno de los padres recibe una orden de protección contra el otro, un juez puede determinar que, en beneficio del menor, se le debe otorgar la custodia a ese padre. Si ambos padres tienen órdenes de protección mutuas, el tribunal se basa en gran medida en las recomendaciones de un abogado designado para investigar el interés superior del menor.

Ever, el hijo de Paul y Mortensen, contará con un abogado de oficio presente en la audiencia del jueves para ayudar al comisionado a determinar la solución más segura para el niño.

El abogado, Michael McDonald, dijo durante la audiencia del 7 de abril que le preocupaba la tendencia de Paul a pelearse con Mortensen delante de su hijo.

Eric Swinyard, abogado de Paul, ha argumentado que Mortensen es la agresora en la relación. Mostró en el tribunal fotografías de los moretones de Paul tras una pelea en una camioneta en la que, según Paul, Mortensen le golpeó la cabeza contra el tablero.

Daniela Díaz, abogada de Mortensen, describió otros altercados entre ambos y argumentó que Paul utiliza a su hijo "como peón para iniciar peleas".