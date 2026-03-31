Oneil Cruz conecta dos jonrones y guía triunfo de los Piratas ante Cincinnati

El dominicano Oneil Cruz conectó dos jonrones y Ryan O'Hearn un cuadrangular de tres carreras, llevando a los Piratas de Pittsburgh a la victoria por 8-3 sobre los Rojos de Cincinnati el martes por la noche.

O'Hearn y Bryan Reynolds conectaron jonrones consecutivos en la segunda entrada. Cruz terminó con tres hits y tres carreras impulsadas. También anotó tres veces.

Los Rojos no conectaron ningún hit hasta que José Treviño conectó un sencillo ante el relevista Hunter Barco con un out en la séptima entrada. El abridor novato de los Piratas, Bubba Chandler, lanzó 4 1/3 entradas con seis ponches, pero también otorgó seis bases por bolas.

Sal Stewart y Elly De La Cruz conectaron jonrones consecutivos contra Barco para reducir la ventaja de los Pirates a 6-3 en la octava entrada.

El mánager de Pittsburgh, Don Kelly, fue expulsado en la octava entrada por discutir con el árbitro principal, Jordan Baker.

Cruz conectó un jonrón solitario en la cuarta entrada contra el lanzador zurdo Brandon Williamson, y luego aseguró la victoria para Pittsburgh con un jonrón de dos carreras contra Pierce Johnson en la novena.

Williamson reapareció en las Grandes Ligas por primera vez desde el 1 de septiembre de 2024. Se perdió la temporada pasada tras someterse a una cirugía en el codo izquierdo.

Williamson (0-1) permitió jonrones consecutivos en la segunda entrada a O'Hearn y Reynolds que pusieron el marcador 5-0.

Fue el jonrón número 139 de la carrera de Reynolds, empatando con Jason Bay en el noveno lugar de la lista de la franquicia.

Chandler otorgó tres bases por bolas en la tercera entrada, pero solo permitió una carrera, gracias a que TJ Friedl bateó un elevado que resultó en una doble jugada al intentar un toque de bola.

La primera carrera de los Rojos llegó cuando Reynolds y Cruz dejaron caer un elevado de Ke'Bryan Hayes entre ellos en el jardín izquierdo-central. Inicialmente se dictaminó como sencillo, pero luego se cambió a un error de Reynolds en el jardín izquierdo, manteniendo así el juego sin hits por un tiempo.

Cincinnati tenía las bases llenas con un out en la quinta entrada, pero Yohan Ramírez (1-0) ponchó a Matt McLain y a De La Cruz para terminar la entrada.