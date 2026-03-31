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Béisbol

Juan Soto

Juan Soto pega doble y sencillo pero los Mets son blanqueados

Juan Soto  ha llegado a base de forma segura en los 40 partidos que ha jugado contra San Luis.

Juan Soto al momento de correr las bases.

Juan Soto al momento de correr las bases.Getty Images via AFP

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El dominicano Juan Soto pegó doble y sencillo, dos de los tres hits que conectaron los mets, pero no pudo evitar la derrota de su equipo.

Ramón Urías conectó su primer jonrón con St. Louis y Andre Pallante se combinaron con cuatro relevistas para permitir solo tres hits, y los Cardinals derrotaron a los New York Mets 3-0 el martes por la noche.

Iván Herrera conectó un doble de dos carreras en la tercera entrada, y Urías mandó el segundo lanzamiento de Richard Lovelady por encima del muro del jardín izquierdo-central en la séptima.

Pallante (1-0) lanzó poco más de cinco entradas, permitiendo tres hits y tres bases por bolas, mientras ponchaba a tres.

Fue sustituido por Gordon Graceffo en la sexta entrada tras permitir un doble a Juan Soto y una base por bolas a Bo Bichette al inicio del inning. Graceffo, llamado de regreso de Triple-A Memphis antes del partido, consiguió que Luis Robert Jr. bateara un elevado al jardín central y que Jared Young conectara un batazo de línea para una doble jugada de 6-3.

Ryne Stanek y JoJo Romero trabajaron una entrada cada uno antes de que Riley O'Brien lanzara una novena entrada perfecta para conseguir su primer salvamento de la temporada.

JJ Wetherholt conectó dos hits y anotó una carrera. El novato ha llegado a base de forma segura en cada uno de sus primeros cinco partidos en las Grandes Ligas.

Kodai Senga permitió dos carreras y cuatro hits en seis entradas en una actuación alentadora para Nueva York. Senga (0-1) ponchó a nueve, incluyendo a los tres bateadores en la segunda y sexta entrada. Otorgó tres bases por bolas.

Soto conectó dos hits y ha llegado a base de forma segura en los 40 partidos que ha jugado contra San Luis. Es la racha más larga al inicio de una carrera contra los Cardenales.

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