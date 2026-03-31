Juan Soto pega doble y sencillo pero los Mets son blanqueados

El dominicano Juan Soto pegó doble y sencillo, dos de los tres hits que conectaron los mets, pero no pudo evitar la derrota de su equipo.

Ramón Urías conectó su primer jonrón con St. Louis y Andre Pallante se combinaron con cuatro relevistas para permitir solo tres hits, y los Cardinals derrotaron a los New York Mets 3-0 el martes por la noche.

Iván Herrera conectó un doble de dos carreras en la tercera entrada, y Urías mandó el segundo lanzamiento de Richard Lovelady por encima del muro del jardín izquierdo-central en la séptima.

Pallante (1-0) lanzó poco más de cinco entradas, permitiendo tres hits y tres bases por bolas, mientras ponchaba a tres.

Fue sustituido por Gordon Graceffo en la sexta entrada tras permitir un doble a Juan Soto y una base por bolas a Bo Bichette al inicio del inning. Graceffo, llamado de regreso de Triple-A Memphis antes del partido, consiguió que Luis Robert Jr. bateara un elevado al jardín central y que Jared Young conectara un batazo de línea para una doble jugada de 6-3.

Ryne Stanek y JoJo Romero trabajaron una entrada cada uno antes de que Riley O'Brien lanzara una novena entrada perfecta para conseguir su primer salvamento de la temporada.

JJ Wetherholt conectó dos hits y anotó una carrera. El novato ha llegado a base de forma segura en cada uno de sus primeros cinco partidos en las Grandes Ligas.

Kodai Senga permitió dos carreras y cuatro hits en seis entradas en una actuación alentadora para Nueva York. Senga (0-1) ponchó a nueve, incluyendo a los tres bateadores en la segunda y sexta entrada. Otorgó tres bases por bolas.

Soto conectó dos hits y ha llegado a base de forma segura en los 40 partidos que ha jugado contra San Luis. Es la racha más larga al inicio de una carrera contra los Cardenales.