Mis 12 favoritos

Con cinco días de acción, tenía en deuda dejar plasmados aquí los doce equipos favoritos para clasificar a play off en 2026. Muchos de los fanáticos pueden sorprenderse, pero uno siempre analiza distintos aspectos y también se lleva de su “corazonada”.

Tomar en cuenta, además, que siempre ocurre una sorpresa en cada liga, aunque no es tan frecuente. También, cito los clubes que pueden dar el paso por su poderío económico y calidad de su talento.

LIGA AMERICANA LIGA NACIONAL

TORONTO METS DE NY

MEDIAS ROJAS FILADELFIA

DETROIT CHICAGO CUBS

CLEVELAND MILWAUKEE

HOUSTON DODGERS

MARINEROS SAN DIEGO

.- Otras opciones posibles son Yanquis y Kansas City en la Americana, y en la Nacional Atlanta y Arizona. Algunos hablan de los Piratas, pero no le veo tanta potencia como para acercarse a un play off, todavía.

INMORTAL: Anote el nombre de Ricardo Joseph entre los inmortales a ser exaltados en el presente año por el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano. Con este son cuatro los elegidos , en esta ocasión especial en que se añadirá un grupo de antiguos protagonistas del deporte que en su momento no fueron electos. Esto, debido a los 60 años que cumple el Pabellòn , que en el último semestre también elegirá la cantidad normal de 12, de acuerdo a explicaciones de su presidente Dr .Dionisio Guzmàn..

Joseph fue un tercera base muy bueno que jugó en Lidom para el Escogido y poco tiempo con las Águilas. En Grandes Ligas jugó para Kansas City un año y cuatro para los Filis de Filadelfia, entre 1964-70..Allí fue jugador de la banca en primera base, tercera y también los jardines.

Fue parte del equipo campeón en cuatro equipos campeones, a principios de los años 60. Falleció a temprana edad, 40 años, perjudicado por una diabetes agresiva.

EN LA RADIO: Me comentan que viene un nuevo programa de radio para alimentar la alta competencia deportiva en Santo Domingo.Se llamarà Dinastía, será en la emisora Clave, y el padrino será el amigo comunicador Luis Miñoso, ex asesor de relaciones públicas del Banco de Reservas. ¿Quiénes estarán en el micrófono? Gente muy conocida: Alex Luna, Melvin José Bejarán, Ivan Joel Ramos y Víctor Báez, entre otros.

Es otro estreno relevante de los últimos tiempos, pues a fines del año pasado ingresò el programa “Los Fiebruces”, con un paquetón de cronistas de alto nivel, y se ha pegado de una vez. Ese espacio tiene el auspicio de los empresarios deportistas Virgilio Rojos y Rafael Almánzar. Los fanáticos tienen mucho más de donde escoger .(Ojo: dicen que el término Fiebruces, con C, no existe en el lenguaje español. Sería un asunto coloquial).

EL 962: Este pasado fin de semana debutó el novato Deyvison de los Santos, tercera base con los Marlins de Miami, y pegó un hit en dos turnos en su único jugo pues este lunes lo enviaron a triple A nuevamente. Sin embargo, se llevó su pelota histórica del primer hit de su carrera en Grandes Ligas.

De los Santos tiene 5 años de profesional al ser firmado en 2021.El año pasado estuvo en tres equipos de distintos circuitos, pegó 12 jonrones en 412 turnos, con 54 empujadas, promedio en .240 y OBP de .313.

El hit fue en su primer turno, y dice Luichy Sánchez, en su blog, que los últimos tres dominicanos en debutar lo han hecho con los Marlins, uniéndose a Heriberto Hernández y Agustín Ramírez.

NUMERITOS: Un grupo de periodistas de Listín sostuvo una conversación relevante sobre la productividad ofensiva de las Grandes Ligas, en el nuevo beisbol, que ha sido dividido en dos partes: la 1ra. tiene un pitcher iniciador “aguantando palos”, y la 2da. luego del 5to, un desfile de relevistas lanzallamas, algunos de ellos a 100 millas.

¿Qué provoca esto? Una gran desigualdad en las dos partes, pues en la segunda a los bateadores se las ponen bien difícil. Y eso creo también un ambiente de que son muchos los que tienen buena producción a comienzos de juego, pero luego se caen y eso puede notarse en los numeritos.

Ejemplo. El año pasado Aaron Judge pegò 53 jonrones en total, y 21 de ellos fueron en el primer inning, es decir su primer turno, lo que equivale a un 40%, muy alto. El resto del partido sus jonrones se repartieron con 1 en el segundo inning, 7 en el tercero, 4 en el cuarto, 5 en el 5to., 3 en el 6to, 5 en el 7mo, 5 en el 8vo. y 3 en el 9no.

Pero lean esto: revisen a Juan Soto en el último tercio, y se darán perfecta cuenta de la excelente producción de este tipo. Simplemente sensacional.