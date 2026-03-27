¿Qué pasará en la División Este de la Nacional?

Se hace la pregunta: ¿quién ganará la interesante División Este de la Liga Nacional, repetirán los Filis de Filadelfia o el poder económico y deportivo de los Mets cambiará esa página? ¿Podrá Juan Soto tener una campaña extraordinaria para comandar esta franquicia hacia playoff?

Todo es posible, con la ventaja de que los Mets tienen tremendo ambiente. Los Filis son un equipo de poder y, contrario a años atrás, tienen varios años siendo los favoritos.

FILIS DE FILADELFIA

Ganaron su grupo en 2025 con buen récord de 96-66, pero no pudieron avanzar hasta la Serie Mundial. De hecho, este club, con más de 100 años de vida, es de los que ganan poco la Serie Mundial y lo han hecho solo dos veces: 1980 y 2008.

El mánager es Rob Thomson, quien ostenta la posición desde 2022. Precisamente ese año asistieron a la Serie Mundial, perdiendo de los Astros de Houston del mánager Dusty Baker. Entre los nuevos coaches de Filadelfia está Don Mattingly, quien dejó igual cargo en Toronto.

Respecto del año pasado, este club dejó ir a otros horizontes al jardinero central Harrison Bader (San Francisco), al pícher venezolano Ranger Suárez, a Max Kepler y despidieron a Nick Castellanos, a quien pagarán un tremendo dinero por la campaña 2026. También pierden por media campaña al dominicano Johan Rojas, suspendido 81 juegos por el tema dopaje.

Rotación: tienen buenos lanzadores en su rotación, formada por el dominicano Cristopher Sánchez (13-5 y 2.50), el venezolano Jesús Luzardo (15-7, 2.92), Aaron Nola, Taijuan Walker y Zack Wheeler. Su relevista cerrador también es dominicano, Jhojan Durán (dijo que no al Clásico Mundial), y está el venezolano José Alvarado, un zurdo bien duro.

Las estrellas de la ofensiva del equipo son Kyle Schwarber, designado que pegó 56 jonrones la pasada campaña; el inicialista Bryce Harper; Trea Turner en el short; y ahora suman al cubano Adolis García para el bosque derecho. Su proyección dice que deberán ganar más de 90 juegos en 2026 y serán opción de quedar en primero.

METS DE NUEVA YORK

Este club también ha ganado solamente dos coronas en su historia, que inició en su nacimiento en 1962. Esos dos títulos llegaron en 1969 y 1986, y han perdido la Serie Mundial en tres ocasiones: 1973, 2000 (ante los Yanquis) y más reciente en 2015 ante Kansas City.

El mánager de los Mets es el venezolano Carlos Mendoza, que va a su segunda temporada en este difícil escenario. El dueño del club, Steve Cohen, es muy dinámico, se mete al terreno de juego durante las prácticas pre juego y públicamente dice lo que piensa. Eso hace más difícil el trabajo del mánager.

La rotación de los Mets ahora la lidera Freddy Peralta, llegado de Milwaukee en cambio. Siguen Clay Holmes, el joven Nolan McLean, Clay Holmes, el zurdo David Peterson y el japonés Kodai Senga. Como relevistas tienen dos exyanquis, Devin Williams y Luke Weaver (el boricua Edwin Díaz firmó con los Dodgers por 3 años). Están también Sean Manaea, Huascar Brazobán y otro dominicano, Luis García.

En las posiciones, Jorge Polanco juega la primera base por vez primera en su carrera, Francisco Álvarez sigue en la receptoría, Marcus Semien en segunda (cambiado desde Texas por Brandon Nimmo), y en tercera Bo Bichette, firmado por 3 años y US$126 millones. Juan Soto ahora jugará left field en una campaña que se espera pase de los 40 jonrones de nuevo; en el central llega el cubano Luis Robert Jr., y en el derecho el novato Carson Bange. Todavía quedan dos para el puesto de designado o cualquier rol: Brett Baty y Mark Vientos.

¿Proyección de los Mets? Estuvieron muy mal el año pasado con 83-79, pero se espera que ganen al menos 90 esta temporada y pelear la división.

BRAVOS DE ATLANTA

Los Bravos estrenan nuevo mánager, Walt Weiss, antiguo infielder y ex mánager de Colorado (2013-2016). Este club de los Bravos es súper viejo y ha estado en otras dos ciudades, Boston y Milwaukee, llegando a Atlanta en 1966. Han ganado 4 Series Mundiales, y la última ocurrió en 2021 ante los Astros de Houston.

El año pasado este equipo tuvo récord de 76-86, y harán el mejor esfuerzo por jugar en positivo en 2026. De sus figuras del 2025 partió Marcell Ozuna, pero quedan allí los lanzadores Chris Sale, su estelar, y Spencer Strider, con algunas molestias físicas.

Sus estrellas de ofensiva son Matt Olson, Austin Riley, Ozzie Albies y su estrella Ronald Acuña Jr.

Ojo: pese a Acuña y el pitcheo de Sale, los Bravos parece que quedarán en tercero. Los otros dos de la división, Washington y Miami, no cuentan para mucho.