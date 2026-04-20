CJ McCollum encabeza la remontada de los Hawks sobre los Knicks

CJ McCollum anotó 32 puntos y los Atlanta Hawks remontaron para sorprender a los New York Knicks 107-106 el lunes por la noche, empatando su serie de playoffs de primera ronda a un juego por bando.

McCollum lideró una remontada tardía que casi fue en vano cuando falló dos tiros libres a falta de 5,6 segundos. Los Knicks subieron rápidamente el balón por la cancha sin tiempos muertos disponibles, pero Mikal Bridges falló un tiro en suspensión justo cuando terminaba el tiempo.

Los Hawks estuvieron por detrás en el marcador durante toda la segunda mitad y perdieron por 12 puntos al final del tercer cuarto. Atlanta fue recortando distancias y una canasta de McCollum puso a los Hawks arriba 101-100 —la primera de la serie en la segunda mitad— a falta de 2:09 para el final. Anotó otra canasta para ampliar la ventaja a tres puntos, y después de que Jalen Brunson empatara con un triple, McCollum respondió con otro tiro en suspensión para poner el marcador 105-103 a falta de 33 segundos.

Jonathan Kuminga aportó 19 puntos saliendo desde el banquillo y Jalen Johnson anotó 17, incluyendo una canasta a falta de 10 segundos para el final, lo que dio una ventaja de cuatro puntos a los sextos cabezas de serie, que recibirán al equipo local en el tercer partido el jueves.

Brunson anotó 29 puntos para los Knicks y Karl-Anthony Towns sumó 18.

Los Knicks intentan alcanzar la segunda ronda por cuarta temporada consecutiva, su racha más larga desde las temporadas 1991-92 a 1999-2000, y parecían estar bien encaminados.

Towns, que había anotado cuatro puntos en la primera mitad, marcó 14 en el tercer cuarto, lo que permitió a los Knicks ampliar la ventaja a 78-64. Aún mantenían una ventaja de ocho puntos a falta de menos de cinco minutos para el final.

Pero sus jugadores jóvenes, que impulsaron el repunte de los Hawks tras el receso del All-Star, finalmente lograron algunas jugadas antes de que McCollum —ignorando los abucheos soeces después de que él y José Alvarado se encararan y recibieran faltas técnicas en el tercer cuarto— sentenciara el partido.

McCollum fue adquirido en el intercambio de enero por Trae Young, la estrella de los Hawks que fue un villano en los playoffs en el Madison Square Garden. El lunes cumplió su función a la perfección, superando a Brunson en la segunda mitad y salvando un partido que parecía perdido.

Josh Hart anotó 15 puntos, capturó 13 rebotes y repartió seis asistencias para los Knicks.