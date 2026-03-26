Barry Bonds pudo haber firmado con los Yankees, pero le cerró el teléfono a Steinbrenner

Barry Bonds fue un bombardero durante toda su carrera y sus 762 jonrones lo dejan saber.

Por eso, no parece descabellado contemplar que en algún momento de su gran carrera pudo convertirse en jugador de los Yankees de Nueva York, una de las franquicias históricas del béisbol.

Ese hecho estuvo cerca de ser concretado en la agencia libre de 1992 por parte de George Steinbrenner, antiguo dueño de los Yankees desde 1973 hasta 2010, pero una oferta de los Gigantes de San Francisco y una decisión cambió el rumbo de la historia.

“George (Steinbrenner) ya no está aquí, así que puedo contar la verdad. Yo hubiese firmado con los Yankees. Steinbrenner tomó el teléfono, me llamó y me dijo: 'Barry, nosotros vamos a darte el dinero, vamos a hacerte el jugador más pagado de la historia, pero tienes que firmar antes de las 2:00 de la tarde'”, reveló Bonds durante la transmisión del primer partido de la temporada entre Gigantes y Yankees que fue televisado por la compañía de streaming Netflix.

Bonds respondió a la propuesta de Steinbrenner con un “¿Perdón?” y luego colgó el teléfono.

Posteriormente, el portentoso zurdo narró que fue a comer y en el camino recibió una llamada de su agente, Dennis Gilbert, que le preguntó “¿Sabes lo que acabas de hacer?”. Y Bonds respondió: “¿Sabes lo que él me dijo?”.

Después de la cruce con el dueño de los Yankees, contó que pensó sobre la situación; sin embargo, recibió una llamada que lo cambió todo.

“Yo caminé por la calle en busca de conseguir el almuerzo y dije: 'Tengo que pensar un poco más sobre eso'. Los Gigantes me llamaron y dije: 'Me iré a casa'”, expresó el jardinero en una anécdota que provocó la atención y risas de los comentaristas presentes.

El líder histórico de cuadrangulares de las Grandes Ligas firmó en 1992 un contrato de US$42.75 millones por seis años con la escuadra de la bahía de San Francisco. Barry creció en la Bahía de San Francisco.

Su padre, el expelotero Bobby Bonds, estuvo con el conjunto californiano durante siete campañas y por eso su respuesta de "me iré a casa".

Con la novena de la parte oeste de Estados Unidos se mantuvo hasta 2007 y allí disputó 1,976 juegos donde disparó 586 bambinazos y remolcó 1,440 carreras.