Actuación de los dominicanos en el spring training

Las principales figuras del béisbol dominicano en las Grandes Ligas no tuvieron el mejor desempeño en la jornada del lunes, en la antesala del Día Inaugural del mejor béisbol del mundo.

Varios de los estelares criollos no lograron destacar en sus respectivos compromisos. Fernando Tatis Jr., Manny Machado y Oneil Cruz se fueron en blanco durante sus turnos, mientras que Julio Rodríguez fue el único que pudo conectar de hit entre las principales figuras.

En el encuentro donde los Marineros de Seattle cayeron 10-3 ante los San Diego Padres, Rodríguez bateó de 2-1 con una carrera remolcada. Por su parte, Tatis Jr. y Machado se fueron de 1-0 y 2-0, respectivamente.

También vieron acción Luis Campusano y Ramón Laureano, quienes sí aportaron ofensivamente. Campusano negoció un boleto y anotó una carrera, mientras que Laureano bateó de 2-1 con una empujada.

Otra de las figuras en juego fue Cruz, de los Pittsburgh, quien terminó de 3-0 desempeñándose en el jardín central. En ese partido, los Atlanta Braves derrotaron 5-2 a Pittsburgh.

En ese mismo choque, Marcell Ozuna, quien pertenece a Atlanta, bateó de 2-1, mientras que Kendrick Herrera se fue de 1-0.

Por otro lado, el prospecto Samuel Basallo, de Baltimore, tuvo participación ante los Nacionales de Washington, aunque se fue de 3-0. Los Orioles se impusieron 2-0 en ese encuentro.

Ausentes

Junior Caminero no vio acción en la victoria 7-0 de los Tampa Bay Rays sobre los Filis

Cabe destacar que el cubano Yainer Díaz fue el más sobresaliente de la jornada, al firmar una actuación perfecta de 4-4 con tres carreras remolcadas.