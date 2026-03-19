¿Siguen los Dodgers?

Dejo un poquito de lado las notas del controversial Clásico Mundial de Béisbol 2026 y regreso a una mirada a los equipos de Grandes Ligas 2026, labor que puse en pausa antes del evento.

Sucede que la temporada está al doblar de la esquina, y el primer juego está pautado para el jueves 25 de marzo: Yanquis de Nueva York vs. Gigantes de San Francisco, en un evento especial que será transmitido solo por Netflix.

Luego de eso, el viernes 26, seguirán con las actividades normales de un largo calendario de 162 juegos que termina a fines de septiembre.

Los Dodgers de Los Ángeles han sido campeones seguidos los dos últimos años. En 2024 vencieron a los Yanquis y el año pasado a Toronto, en una Serie Mundial en que los Azulejos estuvieron a cuatro outs de proclamarse campeones. Los seguidores del béisbol saben lo que sucedió en esa contienda, que fue espectacular, con tres sorpresivos jonrones de Max Muncy, Miguel Rojas y Will Smith, un tablazo decisivo.

¿Los Dodgers hicieron cambios en el período muerto del invierno? Lo más notable es que retuvieron casi todo su personal y añadieron el bate de Kyle Tucker, que jugará en el bosque derecho, según los planes.

Dave Roberts ha sido manager de los Dodgers por 10 años, y en ese período ha ganado tres anillos: 2020, 2024 y 2025. Está haciendo carrera para el Salón de la Fama y solo tiene 53 años de edad.

ROTACIÓN: El derecho Yoshinobu Yamamoto retorna como el lanzador estelar, y será acompañado por Shohei Ohtani, el zurdo Blake Snell, Tyler Glasnow, Roki Sasaki, Emmet Sheehan y otras opciones de personal joven.

Ohtani estuvo limitado el año pasado por recuperación en su codo. Lanzó 14 partidos, todos como abridor, pero con pocos innings. Se espera que empiece desde el principio y que su proyecto sea todo el año.

El relevo de cierre tiene ahora al boricua Edwin Díaz, ex de los Mets, y también a Tanner Scott, Alex Vesia, Blake Treinen y otros de gran relevancia. El receptor es Will Smith, el héroe de la pasada Serie Mundial.

INFIELDERS: El canadiense Freddie Freeman retorna a la inicial, y en la segunda tienen varias opciones, encabezadas por Tommy Edman, un excelente bateador. También están el coreano Hye-seong Kim, Miguel Rojas y Santiago Espinal. Mookie Betts sigue en el short y Max Muncy en tercera.

JARDINEROS: Para el left field proyectan a Teoscar Hernández, Andy Pages para el central y Kyle Tucker en el derecho, con la posibilidad de Edman si Pagés no está disponible. Y no se olvide que este club tiene al mejor designado de las Grandes Ligas: Ohtani.

Tucker tiene un pacto de cuatro años que le daría US$260 millones, una “barbaridad”, pues su producción no es tan notable. En ocho años de liga mayor nunca ha pasado de 30 jonrones, y viene de una actuación tímida con los Cachorros de .266 en bateo, 22 jonrones, 73 empujadas en 500 turnos. Su OBP fue de .377 y OPS de .841. Ganará tanto dinero como 33 millones en 2026, 81 millones en 2027, y los otros dos años son opciones del jugador por 53 millones cada año. ¿Por qué? ¿Este hombre va a pegar 80 jonrones y remolcar 200?

PROYECCIÓN DODGERS: Volver a ganar su división, la Oeste de la Liga Nacional, pero con un poco más de sus 93 triunfos del año pasado.

OTROS JUGADORES: En los entrenamientos tienen a los lanzadores dominicanos novatos Carlos Durán y Jerming Rosario, pero tienen poca oportunidad de hacer el roster.

EL FENÓMENO: Digamos algo más de Ohtani. La pasada campaña tuvo 55 jonrones y 102 empujadas, OBP de .392 con OPS de 1.014, camino de su cuarto MVP y segundo corrido en la Nacional.

OTRAS NOTAS: Los Mets bajaron a Ronny Mauricio a Triple A, como parte del tremendo lío que tienen en el infield. Ahí están ahora, además de Francisco Lindor para el short, a Bo Bichette para la antesala, Marcus Semien en segunda, y vienen sobrando Mark Vientos y Brett Baty. En los entrenamientos, Mauricio tenía de 32-10 para .313, con jonrón y 5 empujadas.