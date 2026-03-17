Cuando el relevo manda

Es increíble la certeza de los relevistas de Venezuela en su actuación del Clásico Mundial.

Lo hicieron nuevamente la noche del lunes ante Italia, en una victoria de 4 por 2 que lleva a los venezolanos a pelear por el título este martes ante Estados Unidos. (Favor estar alertas a ver si ponen el mismo árbitro del domingo ante RD).

Los tipos venezolanos, los principales, se llaman Luinder Ávila (Kansas City), Ángel Zerpa (zurdo de Kansas City), Eduard Bazardo (derecho de Seattle), Andrés Machado (derecho de la liga japonesa) y Daniel Palencia (el cerrador de los Chicago Cubs). Cualquiera de ellos tira a 100 millas, como costumbre, y también son “abusadores”.

Es cierto que en efectividad colectiva Venezuela tiene 3.00, el 6to. lugar del Clásico, pero eso corresponde a los iniciadores, como Keider Montero, que tan solo duró 1.1 innings ante Italia. El resto, 7.2 entradas en cero y 3 hits solamente, para asegurar el triunfo.

Los venezolanos también llenaron el LoanDepot Park, más de 35 mil, igual que RD.

Este martes enfrentan al poderoso equipo USA, que sale de ligero favorito con toda su maquinaria, buscando su 2da. corona luego de haber ganado por vez primera en 2017.

Los italianos, que llegaron a la semifinal, se despidieron sonriendo muchísimo. (Los dominicanos, que llegaron al mismo sitio, lo hicieron llorando en grande. ¿Ven la diferencia?).

¿Fracaso o aplausos?

La controversia estuvo de moda en los medios este lunes, y continuará durante varios días. ¿Cómo calificar, a fin de cuentas, la actuación del equipo dominicano en el Clásico Mundial de Béisbol?

Las opciones a la vista están muy claras: usted puede tomar una posición pasiva y misericordiosa y decir que defendieron muy bien el orgullo patrio, que lo hicieron bien y los felicita. Y en segunda instancia está su nivel de “exigencia”, pues no hay dudas de que, debido a la alta calidad del seleccionado, en bateo y pitcheo, la aspiración básica era llegar a la final y al menos disputar el título.

¿Por qué usar el término exigencia? Porque ese mismo cartel tenían en su pecho las otras tres selecciones fuertes del evento: Japón, Estados Unidos y Venezuela. Desde luego que el nivel de calidad de los jugadores dominicanos estaba en el tope, y no hay dudas de que están por encima del equipo USA. ¿Lo duda usted? Compare por posiciones.

¿Por qué? Porque había un jugador premium en distintas posiciones: Vladimir Guerrero Jr. en primera, Ketel Marte en segunda, Geraldo Perdomo en el short, Manny Machado y Junior Caminero en tercera, Juan Soto en el left, Julio Rodríguez en el centro y Fernando Tatis Jr. en el derecho.

Y en el pitcheo había un grupo de abridores de experiencia y calidad sobrada, y ahí están sus nombres: Christopher Sánchez, Sandy Alcántara, Luis Severino y Bryan Bello, con un gran grupo de relevistas también premium. No sucede así con la nómina de Estados Unidos ni de Venezuela, por ejemplo.

Yo, en particular, esperaba al menos ir a la final, pues era el mejor equipo de todos.

LOS FACTORES

En la victoria de Estados Unidos 2 por 1, hubo varios momentos relevantes en la decisión del juego.

1ro. En el tercer inning, Tatis en la inicial, hit de Marte al right, Tatis intentó cruzar hasta la tercera y fue fusilado por un disparo de Aaron Judge, que tiene un cañón, y ellos lo saben. Un axioma del béisbol dice que un primer out nunca debe ocurrir en el plato ni en tercera.

En el 5to., con bases llenas, sale del juego el lanzador Paul Skenes, entra Tyler Rogers, derecho especialista en el lanzamiento submarino, y Soto pega rodado al short para doble matanza.

En el 7mo., hombres en segunda y tercera, 1 out, lanzando David Bernard, se poncharon Tatis y Marte.

En esa entrada, en segunda corría Austin Wells luego de pegar un doble, Geraldo Perdomo ligó sencillo y Wells fue detenido en tercera debido a su poca velocidad en las bases. Desde que estaba en segunda, se clamó que el mánager Albert Pujols pusiera un corredor emergente, Junior Lake u Oneil Cruz, pero nunca se hizo. Lake hubiese anotado fácil desde segunda con el hit de Perdomo.

En el 5to., Julio Rodríguez, uno de los mejores jardineros de MLB, le “robó” un posible jonrón a Aaron Judge en la jugada de la noche.

En la conferencia de prensa posjuego, Pujols se quejó ante los periodistas porque siempre están buscando cosas negativas. La prensa presente lo miró mal, pero la mayoría hizo “bembitas”.

LOS DOMINICANOS

¿Cómo estuvieron las estrellas dominicanas en los 6 juegos celebrados, récord de 5-1? Hago la aclaración de que la entrega fue total, en más de un 99%, y eso hay que aplaudirlo.

Veamos la alineación.

Tatis Jr. tuvo de 20-8, promedio en .400, 2 jonrones, 11 empujadas. Ketel Marte de 19-5, 1 HR, 4 empujadas; Juan Soto de 26-6, 2 HR, 4 empujadas; Vladimir Jr., par de jonrones, 8 empujadas; y Manny Machado bateó de 20-6, sin jonrón, 1 empujada... aunque ud. no lo crea.

Caminero fue, junto a Tatis, el más consistente; bateó .350 con 3 jonrones, 7 empujadas. Julio Rodríguez estuvo por bajo, de 17-3, 1 HR; y Geraldo Perdomo de 13-3, sin jonrón.

Parte de la banca vio acción ocasional: Erik González de 5-2, Junior Lake de 2-0, Agustín Ramírez de 6-1, Amed Rosario de 1-0, Carlos Santana de 6-1, y Oneil Cruz de 5-3 con par de jonrones.

LOS JEFES

Tengo la impresión de que la “jefatura” de la delegación y sus asistentes deben sentirse satisfechos por la labor realizada. Me refiero a Juan Núñez, presidente de la Federación; Nelson Cruz, gerente general; el mánager Pujols y sus coaches; el ministro de Deportes, Kelvin Cruz; y Miguel Medina, de Panorama TV, protagonista de un fuerte movimiento empresarial que transmite los 49 juegos del Clásico.

Lo vivido ahora por el pueblo dominicano no tiene comparación en la historia más reciente del deporte dominicano. Y tal vez eso se repita en 2030 en el próximo Clásico, pues para entonces también habrá mucha calidad de donde escoger.

Hectorj.cruz@listindiario.com

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