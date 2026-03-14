¿Cómo le batean los principales integrantes de Estados Unidos a Luis Severino?

Si bien varios bateadores de República Dominicana apenas han podido descifrar al derecho Paul Skenes, el historial también muestra que algunos de los principales cañoneros de Estados Unidos han tenido éxito enfrentando al abridor dominicano Luis Severino.

El derecho será el encargado de abrir por el conjunto quisqueyano en el esperado enfrentamiento entre ambas potencias del béisbol en el Clásico Mundial de Béisbol, un partido que definirá uno de los boletos a la final del torneo.

Entre los bateadores estadounidenses, uno de los que más daño le ha hecho a Severino es Aaron Judge, quien presenta tres imparables en cinco turnos frente al dominicano, incluyendo un cuadrangular, para promedio de .600, aunque también ha sido ponchado en dos ocasiones.

Otro que ha logrado producir frente al derecho es Bryce Harper, con dos hits en cinco turnos, ambos jonrones, para promedio de .400 en sus enfrentamientos ante Severino.

El receptor Cal Raleigh, el mayor jonronero de la pasada temporada de Grandes Ligas, también registra números sólidos frente al lanzador dominicano con tres hits en nueve turnos, incluyendo un cuadrangular.

Por su parte, el slugger Kyle Schwarber suma también tres imparables en nueve turnos para promedio de .333, aunque Severino ha logrado dominarlo en dos ocasiones por la vía del ponche.

El intermedista Brice Turang ha conectado tres hits en ocho turnos, aunque también ha sido ponchado en dos ocasiones.

Otros bateadores del lineup estadounidense han tenido resultados más discretos frente al derecho dominicano.

Alex Bregman registra cinco hits en 21 turnos (.238), mientras que Bobby Witt Jr. presenta dos imparables en 10 turnos (.200), mientras que Pete Crow-Armstrong apenas ha logrado un imparable en ocho turnos frente al dominicano, acumulando además tres ponches.

Estos números reflejan el reto que enfrentará Severino ante una alineación estadounidense cargada de poder.

De hecho, el lineup de Estados Unidos incluye a tres de los jugadores que más jonrones conectaron en la pasada temporada de Grandes Ligas: Raleigh con 60, Schwarber con 56 y Judge con 53.

El enfrentamiento entre dominicanos y estadounidenses promete reunir a las mayores superestrellas del béisbol quizás jamás vistas en un mismo terreno.

Dominicana llega a esta instancia tras vencer por nocaut a Corea del Sur, mientras que Estados Unidos avanzó luego de derrotar 5-3 a Canadá en los cuartos de final.