Venezuela buscará aliminar al campeón Japón en el Clásico Mundial

Venezuela va en busca de una hazaña épica este sábado en los cuartos de final del Clásico Mundial de Beisbol: debe vencer al campeón defensor, Japón, para pasar de ronda. La electrizante jornada de cuartos de final estará marcada por el choque de Estados Unidos contra Canadá y el poder latino de República Dominicana y Puerto Rico, que amenaza con dominar la recta final.

La electrizante jornada de cuartos de final estará marcada por el choque de Estados Unidos contra Canadá y el poder latino de República Dominicana y Puerto Rico, que amenaza con dominar la recta final.La electrizante jornada de cuartos de final, se inició anoche, marcada por el choque de Estados Unidos contra Canadá y el poder latino de República Dominicana y Puerto Rico, que amenaza con dominar la recta final.

Japón avanzó invicto al dominar el Grupo C, asegurando un lugar entre los ocho mejores tras reñido 4-3 sobre Australia, en su partido más complicado de la llave.

Con pitcheo consistente y ofensiva profunda, el fenómeno Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, marca el ritmo de los samuráis.

Objetivo

Los japoneses buscan su cuarto título desde la inauguración del torneo en 2006. Ohtani resumió la mentalidad japonesa: “En torneos como este siempre habrá partidos difíciles. Ganar partidos como este (ante Australia) genera impulso”. Esa perspectiva será prueba de fuego ante Venezuela, que llegará enfocada en su ritmo ofensivo.

Venezuela, que avanzó desde el Grupo D como segunda (3-1) detrás de Dominicana, cuenta con figuras como el jardinero Ronald Acuña Jr. (Bravos de Atlanta) o el inicialista Luis Arráez (Padres de San Diego), cuyo bateo consistente fue determinante en Miami para sellar el bole