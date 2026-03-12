Situación despejada

El avance del equipo dominicano en el Clásico Mundial de Béisbol sigue firme, y tiene su base en una impresionante ofensiva, a base de jonrones, y en un cuerpo monticular de relevo que no cede terreno.

En jonrones, aclararon el panorama ante Venezuela pegando cuatro fuera del parque antes del 5to inning, y ahí quedó todo claro. Una ventaja de 7-3 fue más que suficiente para caminar hacia la victoria que mantuvo el invicto en 4-0 y aseguró el liderato del grupo D.

Además, sobre todo, envió un mensaje bien claro a los venezolanos, a ver si no hacen tanta bulla. No solo explotaron a su pitcher iniciador Eduardo Rodríguez, también controlaron sus principales bates. Al final, en el noveno, pudieron sumar dos carreras por tres bases por bolas concedidas por Abner Uribe, que estaba en un mal día. (Eso lo tiene cualquiera porque ese no es su desempeño acostumbrado).

La pauta la marcó el jonrón de dos vueltas de Juan Soto en el primer episodio pues Rodríguez, el zurdo, quiso pasarse de gracioso con una pequeña recta de 94 millas. En lugar de trabajarlo con sliders siguió con su bola rápida y la pagó bien caro.

Más adelante, el batazo clave fue el jonronazo de tres por Fernando Tatis Jr., que puso el marcador 7-3 y para los venezolanos no hubo regreso.

Los jonrones dominicanos, en total 13, significan el liderato del Clásico, con los chicos extranjeros de Italia en segundo lugar con 12. Esos cuadrangulares han sido conectados por Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr., Tatis Jr., Oneil Cruz y Junior Caminero dos cada uno, y de uno han producido Austin Wells, Ketel Marte se estrenó el miércoles, Julio Rodríguez. Todavía están en deuda Manny Machado, algo sorpresivo, y algo del short Geraldo Perdomo.

LA HISTORIA: ¿Y cuál es la historia de jonrones dominicanos en el Clásico? La mayor cantidad de 9 ha ocurrido dos veces, la primera en 2006 y la segunda en 2017. En 2009, cuando tuvieron solo 3 partidos, pegaron 4, en 2013, cuando fueron campeones 7, y en 2023 se quedaron en 4, y récord de 2-2 en ganados y perdidos.

Esto de ahora es impresionante: de los cuatro juegos que han celebrado, en dos han tenido de 4 jonrones, en uno 3 y en el otro dos. El ataque ha sido despiadado y consistente y los demás están asustados.

Ahora, Dominicana puede romper el récord del Clásico, que es de 14, y lo tiene el equipo de México.

Esta noche, desde las 6:30, otra vez los dominicanos explotaron el loanDepot Park, aunque no tengan la presencia de los venezolanos. ¿Cuántos coreanos viven en Florida, cuántos irán a apoyar a Corea del Sur? Creo que muy pocos, y no se sentirán. Los dominicanos tendrán el respaldo del público como si estuvieran en el Estadio Quisqueya ante el equipo de Detroit.

COREA: Ellos tienen un buen equipo siempre, y fueron a la final del Clásico en 2009 perdiendo ante Japón. En esta edición han tenido problemas de bateo, presentan promedio de .243, muy pobre, con 7 jonrones, OPS de .796, con 16 bases por bolas recibidas y 36 ponches.

Eso contrasta con los números dominicanos: promedio de bateo en .313, OPS en 1.130, han recibido 33 bases por bolas y solo 23 ponches.

Los coreanos enviarán al montículo a un veterano de Grandes Ligas, Hyun-Jin Ryu, de 38 años de edad. Es un gigante de 6 pies 3 pulgadas, que en MLB ha lanzado con Dodgers y Toronto, y estuvo con los Azulejos los últimos 4 años, hasta 2023. Se mantiene lanzando en su país, en 2025 tuvo marca de 9-7 y 3.23 de efectividad, con 122 ponches en 139 innings.

En el Clásico ha tenido una presentación de 3 innings, 3 hits, 1 carrera, 0 base y 3 ponches. De otro lado estará Christopher Sánchez, el abridor dominicano del primer partido, que no pudo sostenerse mucho tiempo, siendo expulsado en el segundo inning.

AUSENTES: En el encuentro del miércoles, por Venezuela fue notable la ausencia de Eugenio Suárez y Gleyber Torres, ambos por bajo rendimiento en los tres primeros partidos. Si ese es el motivo, creo que es un error del mánager Omar López pues la experiencia y la jerarquía se respetan, sobre todo para dos jugadores que están en forma... ¿Le perdió la confianza?

