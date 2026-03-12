Draper agota a Djokovic en octavos de Indian Wells; Alcaraz sigue intocable

A pesar de otro memorable ejercicio de supervivencia, Novak Djokovic dijo adiós el miércoles al Masters 1000 de Indian Wells al caer en un trepidante duelo de octavos de final ante el vigente campeón, Jack Draper.

El inglés, de vuelta al circuito tras una larga lesión, tenía menos de 24 horas de descanso antes de volver a la pista el jueves, cuando se disputarán todos los cruces de cuartos de final, a los que este miércoles se apuntó el número uno mundial, Carlos Alcaraz.

Draper, 14 años menor que Djokovic, necesitó de dos horas y 35 minutos de batalla nocturna para acabar con la conmovedora resistencia del gigante serbio por marcador de 4-6, 6-4 y 7-6 (7/5).

El campeón de 24 títulos de Grand Slam pugnó hasta el último suspiro por volver a los cuartos de Indian Wells, torneo que ha ganado cinco veces, después de una década de ausencia.

Con Draper en ventaja 5-4 en el tercer set, y sirviendo para ganar, Djokovic resurgió con un providencial quiebre en medio del júbilo de la pista central, decantada del lado del balcánico.

En el tiebreak remontó un 3-1 en contra y llegó a estar 4-3 arriba pero cometió dos errores fatídicos que permitieron a Draper tumbar por primera vez al ídolo.

"Ahora mismo tengo un sabor amargo, perder un partido así duele. Pero estoy orgulloso de mí por haber luchado y haberlo dado realmente todo en la pista", declaró Djokovic, que no competía desde su derrota en la final del Abierto de Australia ante Alcaraz a inicios de febrero.

"Obviamente he perdido contra un gran jugador, y ha sido un partido muy parejo, pero sí estoy un poco decepcionado, ojalá lo hubiera hecho mejor", lamentó el serbio.

Draper, lesionado en un brazo entre agosto y febrero, continuará defendiendo el mayor título de su carrera frente a otro ex número uno mundial, el ruso Daniil Medvedev, que este miércoles despachó a la promesa local Alex Michelsen por 6-2 y 6-4.

alcaraz ante otro excampeón

Todavía bajo el sol californiano, el español Alcaraz conservó su invicto en 2026 con un sólido triunfo frente al noruego Casper Ruud por 6-1 y 7-6 (7/2)

El primer set fue de total dominio del español frente a un errático Ruud, que cometió 13 fallos no forzados por cuatro de Alcaraz.

Tras despachar la primera manga en 37 minutos, Alcaraz encontró más resistencia en la segunda pero fue capaz de zanjar el duelo sin ceder una sola oportunidad de break.

"El primer set ha sido increíble, estoy muy contento de mi nivel", se felicitó el español.

Alcaraz alargó así su racha de imbatibilidad de este año a 15 victorias, con las que conquistó su primera corona de Australia y la del ATP 500 de Doha.

El dos veces campeón de Indian Wells (2023 y 2024) se medirá en cuartos con otro antiguo ganador, Cameron Norrie.

El británico, triunfador en 2021, no dio espacio a la sorpresa este miércoles frente al australiano Rinky Hijikata (117º), al que venció 6-4 y 6-2.

swiatek y rybakina progresan

La pista central abrió sus puertas con un recital de la polaca Iga Swiatek sobre la checa Karolina Muchova, a la que derritió por 6-2 y 6-0 en 77 minutos.

La talentosa Muchova, decimotercera de la WTA, no encontró respuestas ante el vertiginoso juego de la número dos mundial, que le rompió el servicio en los tres turnos del segundo set.

"Creo que fue un gran partido. Me sentí muy sólida y de principio a fin pude jugar a mi manera", dijo la polaca, campeona del torneo en 2022 y 2024.

De alcanzar un tercer título en la final del domingo, Swiatek se auparía a lo más alto del palmarés de este prestigioso torneo.

Antes tendrá que batir en cuartos a la ucraniana Elina Svitolina, que este miércoles vencía por 6-1 y 1-1 cuando su rival, la checa Katerina Siniaková, abandonó por una lesión en la cadera derecha.

La británica Sonay Kartal también se retiró de su duelo ante la kazaja Elena Rybakina cuando perdía por 6-4 y 4-3.

Rybakina, flamante campeona en Australia, chocará en cuartos con la estadounidense Jessica Pegula, que derrotó a la suiza Belinda Bencic por 6-3 y 7-6 (7/5).