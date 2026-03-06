Pete Rose y algunos de sus grandes momentos

Pocos peloteros de los que han accionado en Grandes Ligas han alcanzado más logros en sus carreras que los de Pete Rose durante 24 temporadas, que fueron desde 1963 a 1986, con los Rojos, Filis y los Expos. Rose no solo fue un brillante jugador, también fue trascendental. Su ética de trabajo, juego aguerrido y empuje lo convirtieron en una superestrella, un codiciado entrevistado y promotor de innumerables productos.

Fue 17 veces seleccionado al Juego de Estrellas, incluyendo 13 con su equipo original, Cincinnati, y lo alcanzó en cinco posiciones diferentes. Es el líder histórico de Grandes Ligas con 4,256 hits; conquistó tres Series Mundiales, dos con Cincinnati (1975-76) y una con los Filis (1980).

Fue Novato del Año de la Liga Nacional en 1963, Jugador Más Valioso de ese circuito en 1973 (premio que también obtuvo en la Serie Mundial de 1975) y ganador de tres títulos de bateo. Fue nombrado miembro del Equipo del Siglo de la MLB en 1999.

1. El béisbol tiene un nuevo “Rey del Hit”

En la primera entrada contra los Padres, en un partido celebrado el miércoles 11 de septiembre de 1985, Rose conectó un sencillo frente a Eric Show para ser este su hit 4,192. Superó el récord de Ty Cobb y se convirtió en el líder histórico de imparables.

2. La colisión en el pentágono

El Estadio Riverfront, el martes 14 de julio de 1970, albergó el Juego de Estrellas con menos de un mes de vida. Su primer momento emblemático fue obra de Rose cuando, en la parte baja de la entrada 12, Jim Hickman conectó un incogible al jardín central. En un juego que se encontraba igualado a 4, Rose corrió desde la intermedia y se estrelló contra el receptor Ray Fosse en el pentágono para anotar la carrera ganadora de la Liga Nacional, dejándole un hombro muy lastimado al receptor.

3. Extiende racha de hits a 44 juegos seguidos

Este hecho ocurrió el lunes 31 de julio de 1978 contra Phil Niekro, de los Bravos, en el estadio del Condado de Atlanta-Fulton. Rose conectó un hit lento en el sexto acto para extender su racha de hits a 44 juegos seguidos, siendo esta la marca de la Liga Nacional y la tercera más larga de la MLB, después de los 56 juegos de Joe DiMaggio y los 45 de Willie Keeler.

4. Respaldo a Bob Boone

Mientras los Filis se preparaban para cerrar la Serie Mundial contra los Reales en el sexto partido, efectuado el martes 21 de octubre de 1980, el cerrador Tug McGraw estaba en el montículo en la novena entrada con una ventaja de 4-1. Con un out y las bases llenas, Frank White bateó y representaba la carrera de la ventaja.

White conectó un elevado de foul hacia el dugout de primera base del Estadio de los Veteranos. Cerca del escalón superior, al receptor Boone pareció hacérsele una atrapada rutinaria, pero la pelota se le escapó del guante; reaccionando desde la inicial, Rose atrapó la pelota con agilidad para el segundo out y la hizo rebotar alegremente en el césped artificial. McGraw luego ponchó a Willie Wilson para el último out, dándole a Filadelfia su primer título de la Serie Mundial.