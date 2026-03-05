¿Quién es Ronald Medrano, el nicaragüense que enfrentará a RD?

Una frase icónica que popularizó el gran Pedro Martínez reza de esta manera: “no tengo rivales pequeños”. Ese pudiera ser el camino al éxito para la selección dominicana si no se confía frente a su próximo rival: Ronald Medrano.

Medrano es el lanzador elegido por el dirigente de Nicaragua, Dusty Baker, para enfrentar a la batería criolla.

Se trata de un diestro de 31 años con vasta experiencia en el béisbol de los Estados Unidos y en ligas invernales. En la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, en el 2023, lanzó con los Gigantes del Cibao y en México, durante la pasada temporada, vistió la casaca de los Charros de Jalisco.

En una entrevista previa al partido de mañana, el pitcher aseguró que está listo para asumir el reto.

“Nos hemos preparado física y mentalmente para el torneo, para estas situaciones. La presión es buena, quiere decir que estamos viviendo un buen momento”, expresó el derecho Medrano, quien fue designado como abridor para el primer partido.

En 2025 se enfrentó a los Leones del Escogido mientras lanzaba con los Charros y dejó credenciales de cinco entradas en blanco, permitiendo apenas dos hits. Con esa actuación se convirtió en el primer nicaragüense en ganar un juego en la Serie del Caribe.

También formó parte de Nicaragua en el Clásico Mundial de 2023, aunque solo vio acción en dos entradas, en las que no permitió carreras y ponchó a tres bateadores.

En las eliminatorias del torneo mundialista para su sexta edición, fue el abridor de Nicaragua ante Sudáfrica. Ponchó a ocho en seis episodios sin sufrir daños.