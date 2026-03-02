¿Qué tan amplio es el escenario universal que abarca el Clásico Mundial de Béisbol? ¿Cuántos países y continentes abarca?

Para empezar, digamos que el béisbol se está expandiendo en distintas áreas, pero todavía no alcanza zonas muy lejanas y superpobladas.

Por ejemplo, en el Clásico no hay un equipo de la India, uno de los países más poblados del planeta, con casi 1,500 millones de habitantes. Y debo decir que allí se practica el cricket, deporte de gran arraigo en Inglaterra, y dicen que la base de la creación del béisbol.

Y tampoco participa en el Clásico ningún país de África, que aglomera 54 naciones y más de 1,400 millones de habitantes. Está China, con una cifra similar en cantidad de gente, un poco más de 1,400 millones. Los chinos han venido jugando béisbol en alguna región, y les interesa por un asunto de geopolítica.

Ningún chino ha llegado a las Grandes Ligas, pero en la NBA han tenido un grande, Yao Ming, quien jugó para Houston Rockets en los años 90.

Por demás, han estado añadiendo países de Europa, con algunos peloteros de MLB que han tenido alguna descendencia, y naturalmente están los países asiáticos, que tienen ligas de béisbol muy viejas, que aman este deporte tanto como las artes marciales.

Y tomen en cuenta las zonas de Norteamérica, el Caribe, y algo de Sudamérica y Centroamérica.

Veamos cómo está la presencia de países por zonas en este Clásico 2026.

EUROPEOS: Australia, Holanda, Israel, Italia, Gran Bretaña.

ASIA: Japón, Corea del Sur, Taiwán.

NORTEAMÉRICA: México, Canadá y Estados Unidos. Los mexicanos tienen béisbol en su zona central, y en el invierno tienen una liga que funciona en el Pacífico, la cual participa en la Serie del Caribe y es socio con derecho a voz y voto.

CENTRO Y SUR AMÉRICA: Nicaragua, Panamá, Colombia, Brasil, Venezuela. Los venezolanos también se cuelan en el Caribe.

CARIBE:Puerto Rico, Dominicana y Cuba. Hay países como Aruba-Curazao, que juegan buen béisbol, pero participan en el evento a nombre de Holanda, nación de la cual son posesiones.

La MLB ha hecho un acuerdo con la Federación Internacional de Béisbol-Softbol, que preside el italiano Riccardo Fraccari. Los dos deportes se han fusionado, algo que se entiende poco porque son estructuras totalmente distintas, aunque usan bates, pelotas, guantes, caretas, etc. Las pelotas son distintas, las distancias también y muchas cosas más.

¿El fútbol se practica en todo el mundo? Parece que sí. ¿El baloncesto también? Digamos que posiblemente, pero hasta allí es que pretende llegar el béisbol, lo cual será muy difícil.

¿Y por qué? Porque el béisbol requiere de un campo de juego específico, construido y marcado para poder jugarse. El fútbol y el basket se juegan donde quiera, incluyendo pequeños espacios. En el basket se instala un tablero en cualquier sitio, el fútbol se juega en cualquier lugar, solo con una pelota.

LOS PAÍSES

Veamos algunos nombres de países participantes este año y si tienen muchas figuras reconocidas de Grandes Ligas. Hago la aclaración, sin embargo, que en estas nóminas hay un montón de peloteros de liga menor, que no son famosos, pero juegan béisbol de calidad.

CANADÁ: Su mánager es Ernie Whitt, antiguo receptor de los Azulejos de Toronto, y quien repite en el cargo. Entre sus jugadores encontramos los lanzadores James Paxton, con larga experiencia de liga mayor, Cal Quantrill, actualmente activo y otros con igual situación como Michael Soroka y Jameson Taillon. También están los hermanos Naylor, Josh y Bo, primera base y receptor respectivamente, el jardinero Tyler O'Neill y está el dominicano Otto López, de los Marlins, quien jugaba aquí con el Escogido.

La “gente” de Google nos dice lo siguiente sobre este dominicano: “El beisbolista dominicano Otto López tiene una estrecha relación con Canadá, ya que se crió en Montreal desde los nueve años, convirtiéndose en un jugador dominico-canadiense que representa internacionalmente a la selección canadiense. Habla francés e inglés y ha sido una pieza clave para el equipo canadiense en el Clásico Mundial de Béisbol”.

Entre los coaches de Canadá están Justin Morneau, MVP de la Liga Americana con Minnesota 2006, con 34 jonrones, 130 empujadas. Es coach de bateo; en pitcheo está Paul Quantrill, padre de Cal, y en las bases tienen a Russell Martin, ex receptor de Dodgers y Yanquis.

¿Tiene este equipo capacidad para ganar? Tal vez. Forman parte del grupo A, que jugará la primera fase en San Juan, y sus rivales son Puerto Rico, Colombia, Panamá y Cuba. Clasifican los dos primeros puestos.